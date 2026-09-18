„Erre a pasira vártam egész életemben!” – Először igaza lesz a pszichológusoknak a Házasság első látásra műsorában?

A Házasság első látásra oltáránál még hidegzuhanyként érte a nézőket és a vőlegényt, amikor Páli Judit nemet mondott Lőrincz Jánnak. A kísérletnek azonban a nemleges válasz ellenére sem lett vége, sőt, a háttérben olyan folyamatok indultak el, amikre aligha számított bárki. A pár tagjai közötti dinamika gyökeresen megváltozott, a távolságtartást felváltotta az intimitás, és a pszichológusok eredeti elképzelése hirtelen nyert értelmet.

A Házasság első látásra sztárjai itt még bizonyára nem gondolták, mekkora szerelem kerekedik köztük (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői között elmélyülnek az érzelmek

Juci egy hangulatos belvárosi kávézóban ül össze a barátnőjével, hogy átbeszéljék az elmúlt hetek hihetetlen eseményeit: „Úristen, de jó, hogy végre találkozunk, nagyon régóta tervezzük” – nyitja a beszélgetést kitörő örömmel Juci, majd azonnal beavatja barátnőjét a kapcsolatuk legféltettebb részleteibe:

Az a durva, hogy ez a pasi minden, amire vágytam. Nem hiszem el, hogy pár hét alatt ilyen szintre jutottam. Úgy udvarol nekem, mint egy királykisasszonnynak, úgy bánik velem, mint eddig senki, soha.

Juci nemcsak a figyelmességekről mesél, hanem láthatóan mélyen átlátja újdonsült párja lelkivilágát és a múltból hozott sérüléseit is: „Nyilvánvaló, hogy a szakértők miért tettek minket össze. Benne ez tényleg egy hiányérzet, hogy ő sosem tudta megélni, milyen egy családban lenni. Nyilván fél ettől, mert voltak rossz tapasztalatai” – magyarázza őszintén a barátnőjének.