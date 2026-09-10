Jánt és Jucit kibeszélték a hátuk mögött: a Házasság első látásra másik párja emiatt nem kedveli őket

A Házasság első látásra első vacsorája leginkább Tücsi és Laci balhézása miatt marad majd emlékezetes. A páros szokásukhoz hűen a balhé középpontjai voltak, mivel Tücsi konkrétan kijelentette, hogy ha visszamehetne, akkor inkább nemet mondana az oltár előtt. Mindez akkor tört ki belőle, amikor Juci elárulta, hogy ő bizony hiteles volt és inkább a visszautasítás mellett döntött. Azonban Maya és Laci párosának nem tetszett a folyamatos szerelmeskedés Ján és Juci között.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Maya és Laci már az első pillanattól kezdve megtalálták a kémiát (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szerelmesei nem bírták a nagyképűséget

A vacsora előtt, alatt és után is a reflektorfényt Ján és Juci próbálja elvinni, mivel Tücsiéknek is minden erejükkel segíteni szeretnének. Emellett a felvidéki üzletember azt is kijelenti, hogy már szerelmes Juciba és erős érzelmek vannak kettőjük között. A többi páros meglepődik Ján mondatain és a vacsora után az autóban Maya és Laci ki is beszéli őket.

Azt sem tudom, mit keresnek itt, ha nem is házasodtak össze

– jelenti ki Laci, amire Maya is csak bólogatni tud.

A szakértők azonban egyetértenek abban, hogy Jánnak és Jucinak is helye van a műsorban. „Állandóan a középpontban szeretnének lenni, mindent baromi jól tudnak és mindent jól csinálnak” – emeli ki Maya, aki látszólag felhúzza magát az eseményeken.

A Házasság első látásra Mayája (Fotó: TV2)

Laci összeesküvés-elméletet gyárt

Ők folyamatosan ezen dolgoztak szerintem az éjszaka folyamán, hogy mindig róluk legyen szó. Velük mi volt, velük hogyan történt. Ha bármelyikünk elkezdett erről beszélgetni, akkor arra hozták ki a történetet, hogy ők ezt hogyan oldották meg

– jelentette ki Laci.

Úgy tűnik, hogy Ján és Juci nem Mayáékkel lesznek a legjobb barátok, mivel Laci elég komoly véleménnyel rendelkezik róluk. Azonban még bármi történhet, sőt akár meg is szerethetik egymást, viszont erre most nincs sok kilátás.

Ma 19:45-kor kiderül, hogy pontosan miért is született ez a vélemény Jánról és mivel sikerült kiharcolnia, hogy Maya ilyen kijelentést tegyen róla.