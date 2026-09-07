A Házasság első látásra Jocija egy korábbi szereplővel már járt Cipruson! Így vallott exéről Petrának

A Házasság első látásra műsorában eddig nem fordult elő az, hogy valaki egy korábbi szereplővel még a műsor előtt együtt lett volna. Most azonban Joci úgy érezte, hogy itt az idő bevallani, kivel is járt Cipruson. Azonban míg Petra arra várt volna, hogy mondjon egy nevet és felejtsék el a dolgot, addig férje kijelentésének hallatán inkább meglepődött az újdonsült feleség.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Petra és Joci között már kialakult a kémia (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra korábbi szereplőjével alkotott egy párt Joci

Joci már korábban megemlítette feleségének, hogy nem először jár az európai szigetországban, azonban akkor még nem jött szóba, hogy pontosan kivel is utazott akkoriban ide. Most viszont anélkül, hogy Petra bármennyire erőltette volna a témát, férjére rátört egy igazságroham és mindent elmesélt.

Ugye mondtam, hogy nem először vagyok Cipruson. Nekem volt egy Kármen nevű exem, aki az előző évadban szerepelt

– árulta el Joci, aki a Házasság első látásra Kármenjével alkotott korábban egy párt.

Petra pedig ahelyett, hogy csendben feldogozta volna az információt inkább egyből kérdezni kezdett. Ám férje jól kezelte a helyzetet és ő is inkább a poénkodás útját választotta. „Az milyen lett volna, ha összetesznek minket egymással” – mondta poénosan Joci, amin felesége is csak nevetni tudott.

A Házasság első látásra Petrája nem vette zokon, hogy Joci egy volt kapcsolatáról mesélt nászútjukon (Fotó: TV2)

Petra szívéről nagy kő esett le

Örülök annak, hogy Kármen és Joci nem ugyanabban az évadban szerepelnek és nem próbálták meg őket újra összeboronálni

– jegyezte meg az újdonsült feleség.

Azonban az is kiderült, hogy mikor lett vége Joci és Kármen kapcsolatának. „Eljöttünk ide és utána szinte egyből vége is lett. Remélem, hogy ez most nem így lesz, mert nagyon szimpatikus vagy” – emelte ki Joci, amiben Petra is egyet értett.

A házaspár nászútja eddig sikeresen alakul és mindketten biztosak abban, hogy kapcsolatuk nem áll meg a nászútnál.