Komoly bajok lesznek a Házasság első látásra sztárjai közt? "Én vagyok az egyetlen, aki tesz azért, hogy este megmozduljon a pokróc"

Petra és Joci eddig úgy tűnt, hogy konfliktus nélkül élik majd le az életüket. Ennek ellenére a Házasság első látásra mai adásában fény derült arra, hogy a férj egy ideje úgy érzi, hogy a kapcsolatukba csak ő, támogatás nélkül tesz energiát, és nem látja, hogy Petra szeretné a házasságukat jól működtetni. Joci meglepő kijelentést tett jövőjükkel kapcsolatban, amin mindenki meglepődött.

A Házasság első látásra Jocija most először kötött bele felesége viselkedésébe (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja egy kirándulás közben vetette fel a problémát

Petra azt remélte, férje egy aranyos helyre viszi, ahol csendben beszélgethetnek. Azonban Jocinak teljesen más terve volt.

Szerintem te is érzed mostanában, hogy valami elkezdett elhalványulni és elmúlni. Úgy érzem, hogy én vagyok az egyetlen, aki tesz azért, hogy este megmozduljon a pokróc. Egy férfinak arra is szüksége van, hogy belecsípj a fenekembe vagy elkapd a nyakamat

– jegyezte meg Joci.

Petra is meglepődött férje kijelentésén, azonban mélyen ő is érezte, hogy valami nincs rendben. „Az összes kapcsolatomban benne volt, hogy sosem mertem kezdeményezni. Félek a visszautasítástól, mivel egy korábbi kapcsolatomban volt, hogy próbáltam én nyitni, de azt a választ kaptam, hogy „Fujj, hagyjál már, nincs ehhez kedvem”. Amikor egy ilyet kapsz, akkor utána inkább úgy voltam, hogy elengedem ezt” – árulta el múltjával kapcsolatban Petra.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Petra már többször megemlítette, hogy korábbi kapcsolataiban fizikálisan és mentálisan is bántalmazták (Fotó: TV2)

Joci ezek után megértően válaszolt Petrának

A Házasság első látásra szereplője felfogta felesége problémáját és hozzátette, hogy ezzel a problémával nem csak neki kell megküzdenie. Ennek ellenére reméli, hogy a jövőben máshogy áll majd hozzá Petra.

Ha ezeket nem tudjuk megbeszélni és nem változtatunk rajta, akkor az lesz a vége, hogy elkezdek félrenézni

– szögezte le a kameráknak Joci.

Petra múltja a mai napig befolyásolja életét, amit férje is megjegyzett neki. A házasok egy olyan kihívás elé néznek, amit nehéz lesz leküzdeni, de mindketten bíznak abban, hogy sikerülni fog és a kísérlet végén boldog párként folytathatják az életüket.