Depressziós lett a műsor után a Házasság első látásra sztárja! Kármen az Origónak mesélt, milyen most az élete

A reality műsorok világa megterhelő lehet olyan embereknek, akik korábban nem szerepeltek még soha a tévében. Kármen is ebben a cipőben járt, ráadásul a Házasság első látásra műsorában mutatott viselkedése miatt nem sikerült elnyerni az emberek bizalmát. Emiatt pedig rengeteg negatív kommentet kapott, amit az első hónapokban nem tudott feldolgozni. Aggódni azonban nem kell, mivel az Origónak azt is letisztázta a korábbi szereplő, hogy a sport segítségével már jobban van és sikerült kigyógyulnia a betegségből.

A Házasság első látásra 2026-os évadában szereplő Joci exe, Kármen most magánéletébe engedett betekintést (Fotó: Markovics Gábor)

A Házasság első látásra szereplője őszintén vallott lapunknak

A sok negatív megjegyzést nehezen viseltem és a műsor után volt egy kisebb depresszív időszakom. Szerencsére sikerült kilábalnom belőle, de akkor nagyon bántott, hogy kivágtak olyan jeleneteket, ahol éppen elnézést kérek a többiektől. Így egy hárpia személy lettem, amit a mai napig megkapok

— jegyezte meg lapunknak Kármen.

Azonban a testépítő influenszer már nem figyel kifejezetten ezekre és inkább saját magára próbál fókuszálni. „Sokat fejlődött az elmúlt időszakban a mentális egészségem. A versenyek előtt is megkapom, hogy transz vagyok és férfias. Csak azt nem értem, hogy mégis hogyan tud ennyi szenny kijönni az emberek szájából. Láttak rólam egy vágott anyagot és már elítélnek engem” — emelte ki a Házasság első látásra Kármenje.

A testépítés és a sport rángatta ki Kárment ebből a pokoli helyzetből (Fotó: Tigyi Kármen)

A műsor óta sem találta el Ámor nyila Kárment

A szerelmem továbbra is csak a konditerem, mivel a magánéletben azóta sem volt szerencsém. Imádok edzeni viszont és órákat tartani, amikor az időm engedi, akkor a barátaimmal vagyok

— árulta el az Origónak a testépítő.

Az idei év mindezek ellenére sikeresnek bizonyult Kármennél, mivel bár a szerelemben nem volt sikeres, ám a versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el. „Nyáron volt egy versenyem, amire tavaly szeptember elején kezdtünk el készülni. A Muscle Beach és a Miss Bikini versenyt sikerült megnyernem, illetve Kathi Béla különdíjat kaptam az egyiken. Most éppen pihenek és tervezem a következő lépést” — mondta lapunknak Kármen.