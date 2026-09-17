Kitálalt a Házasság első látásra sztárjának exe: kiderült, őszinte-e a feleségével

A Házasság első látásra Joci és Petra számára eddig igen ígéretesnek tűnik, ugyanis a jelek szerint gyorsan megtalálták a közös hangot. Ezzel kapcsolatban az újdonsült férj volt barátnője, Kármen, aki korábban maga is szerepelt a Házasság első látásra 3. évadában, szintén elmondta a véleményét. Az is kiderült, valóban őszinték-e Joci szándékai.

A Házasság első látásra Petra és Joci számára eddig ígéretesen alakul, amiről most a férj exe is megszólalt (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 2026-os évadának párosai között Ján és Juci mellett Petra és Joci azok, akiknek a nézők szerint a legnagyobb esélye van a boldogságra. De vajon valóban őszinte-e a viselkedésük, vagy csak a kamerák előtt tesznek úgy? Joci exe, Kármen most videóban válaszolt a kíváncsi rajongóknak.

Szerintem Joci közeledése abszolút őszinte

– szögezte le már az elején.

„Nagyon jó Petra és Joci dinamikája. Nekem iszonyatosan tetszik, ahogy közelednek egymás felé, ahogy kommunikálnak egymással. A napokban is láthattuk, ahogy Petra megnyílt Jocinak, és ő nem távolodott el ettől a dologtól, hanem nagyon jól tudta kezelni. Szóval, én drukkolok nekik, hogy ez a kísérlet jól sikerüljön számukra” – részletezte.

A Házasság első látásra Kármenje korábban egy párt alkotott Jocival, de szerencsére jó viszonyban búcsúztak el (Fotó: Markovics Gábor)

A Házasság első látásra párjainál a viták okozzák a legtöbb gondot

Ahogy a korábbi évadokban, sőt már idén is láthattuk, a legtöbb esetben a párok élete csak addig idilli, amíg sor nem kerül az első nézeteltérésre, ugyanis onnan sokan már képtelenek továbblépni. Hasonlóan alakult ez tavaly Kármen és Dani kapcsolatában is, éppen emiatt félti kissé Jociékat ettől a helyzettől.

„Nagyon remélem, hogy a kísérlet után is azt fogjuk majd hallani, hogy ők egy párt alkotnak. Csak arra leszek kíváncsi, hogy ha a későbbiekben esetleg valamilyen vita kialakul, azt hogyan fogják kezelni. De remélem, hogy azt is jól. Pár hét múlva úgy is minden kiderül” – zárta a videót, amit a kommentelők nagyon pozitívan fogadtak.

Végre egy nő, akiből nem a sértett ex beszél

– írta egy követője.

„Kellemesen csalódtam benned! Teljesen egyetértek minden szavaddal, és örülök, hogy így látod. Nagyon korrekt a megnyilvánulásod” – fűzték még hozzá.