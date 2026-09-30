Ilyen még nem volt: Kizárták a műsorból a Házasság első látásra sztárját

Az első héten indult rosszul Roli és Lívia házassága, azonban utána minden felfordult körülöttük. A férj már többször kicsekkolt a kísérletből arra hivatkozva, hogy dolgoznia kell és lányával szeretne lenni. Azonban a Házasság első látásra szakértői megelégelték Roli viselkedését, így a mai terápián fontos döntést hoztak meg és végleg kizárták őt a műsorból.

A Házasság első látásra 2026-os évadában olyan történt, amire korábban még nem volt példa (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjának idő előtt ért véget a kísérlet

A terápián sem változott Roli hozzáállása, így a szakértőknek nem maradt más lehetősége, mint véget vetni az ő szereplésének.

Megtörténik az, ami a Házasság első látásra kísérlete során még soha nem történt meg. Roli ki kell, hogy zárjunk téged a kísérletből. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy akarata ellenére senkit nem lehet boldoggá tenni

– jelentette ki Viktor.

Roli nem vette zokon a kizárást, amit erőteljes bólogatással és csupán egy mondattal érzékeltetett. „Jó, köszönöm szépen” – jegyezte meg a Házasság első látásra Rolija. A többiek közül Laci volt az, aki arcát eltakarva és könnyeit törölgetve fogadta a hírt, ám a többiek inkább csak lefagyott arccal ültek a kanapén.

A Házasság első látásra Livije továbbra is részese a kísérletnek (Fotó: TV2)

Mi lesz most Roli feleségével, Livivel?

A drámai kijelentés után mindenkiben ugyanaz a kérdés merült fel a szereplők közül, hogy vajon mit fognak kezdeni a szakértők Líviával. Azonban erre is hamar választ kaptak.

Livi, te sok szálon kapcsolódsz már a többiekhez, így ha szeretnéd, akkor mi azt akarjuk, hogy köztünk maradjál

– árulta el Melinda.

Juci nagyon boldog volt és egyből Livi nyakába ugrott, amikor megtudta, hogy barátnője maradni fog a kísérletben. „Valamennyire emberileg sajnálom Rolit, de úgy gondolom, hogy ezzel már nem kell a továbbiakban foglalkoznom még gondolati szinten sem. Neki is megvolt a lehetősége és nem élt vele. Szerintem a szakértők jó döntést hoztak” – mondta a kameráknak Lívia, akinek szívéről egy nagy kő esett most le.

Egyelőre nagy kérdés marad, hogy Livi pontosan hogyan fog részt venni a kísérletben, ám hamarosan erre is fény derül.