„Kiherélem a férfiakat!” – Brutális vallomással robban be a TV2 új sztárja

Ma este 19:50-kor újra felpörögnek az események a TV2 népszerű sikerműsorában, a Házasság első látásra új epizódjában! A nézők végre megismerhetik a kísérlet egyik legkarakteresebb és leginkább elszánt új szereplőjét, Koós Mária Mayát. A sikeres kávézó-tulajdonost mindenki csak Mayaként ismeri, és egy dolog már most borítékolható, mellette egyetlen férfi sincs biztonságban, ízig-vérig független, céltudatos nő, aki a saját lábán állva építette fel az életét, ám az üzleti sikerek oltárán a magánélete kemény árat fizetett. Saját maga is elismeri, hogy a férfiak által uralta világban kemény páncélt kellett növesztenie a túléléshez.
A Házasság első látásra sztárja megeszi reggelire a férfiakat
„Pici vagyok, nő vagyok, úgyhogy elég nagy „hím nemi szervet” kellett növesztenem ahhoz, hogy az életben érvényesülni tudjak és tiszteljenek. De amikor hazamegyek, csak arra vágyom, hogy ezt a nadrágot végre levehessem, és otthon igazi nő lehessek”– árulta el. A gyönyörű kávézótulajdonos már 5 éve él egyedül. A magányát eddig két imádott négylábúja, Nyafi és Mogyi enyhítették: „velük fekszem, velük kelek”. Maya azonban most úgy döntött, eljött az ideje annak, hogy a kutyusok mellé végre egy kétlábú társat is beengedjen az életébe – olyat, aki nem ijed meg az erejétől, és képes őt igazán elfogadni.
Vajon a férje felnő a feladathoz?
A feladat azonban egyáltalán nem egyszerű a műsor szakértői számára. Maya nyíltan felvállalja, hogy a férfiak 99 százaléka képtelen kezelni a határozottságát, sőt, még a közeli férfi barátai szerint is szó szerint „kiheréli” a teremtés koronáit. Ha ez még nem lenne elég, a műsor hivatalos Instagram-videójában tisztázta, nála azonnali kizáró ok, ha egy férfinak túl sok női barátja van, vagy ha képtelen beismerni a hibáit és bocsánatot kérni.
A nagy kérdés már csak az, létezik-e olyan mentálisan és lelkileg is sziklaszilárd férfi a kísérletben, aki nem fut el Maya domináns kisugárzásától, és képes lesz leszerelni a védőpáncélját? Vajon megtalálják a szakértők a tökéletes párt mellé, vagy az új vőlegény is elvérzik a karakán ara mellett?
Minden kiderül ma este 19:50-től a TV2-n, a Házasság első látásra legújabb epizódjában!