„Kiherélem a férfiakat!” – Brutális vallomással robban be a TV2 új sztárja

Ma este 19:50-kor újra felpörögnek az események a TV2 népszerű sikerműsorában, a Házasság első látásra új epizódjában! A nézők végre megismerhetik a kísérlet egyik legkarakteresebb és leginkább elszánt új szereplőjét, Koós Mária Mayát. A sikeres kávézó-tulajdonost mindenki csak Mayaként ismeri, és egy dolog már most borítékolható, mellette egyetlen férfi sincs biztonságban, ízig-vérig független, céltudatos nő, aki a saját lábán állva építette fel az életét, ám az üzleti sikerek oltárán a magánélete kemény árat fizetett. Saját maga is elismeri, hogy a férfiak által uralta világban kemény páncélt kellett növesztenie a túléléshez.

A Házasság első látásra szereplője alig várja, hogy végre szerelmes legyen (Fotó: Máté Krisztián)

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„Pici vagyok, nő vagyok, úgyhogy elég nagy „hím nemi szervet” kellett növesztenem ahhoz, hogy az életben érvényesülni tudjak és tiszteljenek. De amikor hazamegyek, csak arra vágyom, hogy ezt a nadrágot végre levehessem, és otthon igazi nő lehessek”– árulta el. A gyönyörű kávézótulajdonos már 5 éve él egyedül. A magányát eddig két imádott négylábúja, Nyafi és Mogyi enyhítették: „velük fekszem, velük kelek”. Maya azonban most úgy döntött, eljött az ideje annak, hogy a kutyusok mellé végre egy kétlábú társat is beengedjen az életébe – olyat, aki nem ijed meg az erejétől, és képes őt igazán elfogadni.