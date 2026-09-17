Házasság első látásra: Teljes sokk a terápián! Laci megjegyzésén mindenki kiakadt

Már korábban is gondot okozott Mayáéknak, hogy a két kutyus folyamatosan odapiszkít a házba. A Házasság első látásra terápiáján is megpróbálták ezt megbeszélni, amit a szakértők is fontosnak gondoltak. Laci kiemelte, hogy próbál hozzászokni a kis kedvencekhez, ám nagy probléma az, hogy nem érzi magát komfortosan a kutyák mellett. Azonban senki nem számított arra, amit Kemenczés Laci, Tücsi férje javasol majd a házaspárnak.

A Házasság első látásra Mayája is egyet értett, hogy jól indult a kapcsolatuk már a lagzin is (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői között hamar kialakult a kémia

Az intimitás azonban még nem ért el a csúcsra a párnál, amiben inkább a férjnek van nagyobb szerepe.

Szerintem már a lagzin is megvolt a kémia köztünk. Amikor hazajöttünk a nászútról, akkor bennem keletkezett egy gát ezzel kapcsolatban. A mai napig ezt a kutyákra fogom, mivel amint olyan helyzetbe kerülnénk, akkor sokszor előfordul, hogy két kis fej jelenik meg még mellettem. Engem könnyű kizökkenteni abból a szituációból, ha már osztódik a figyelmem

– jelentette ki a Házasság első látásra Lacija.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Kemenczés Laci ismét megmutatta gyerekes oldalát (Fotó: TV2 Aktív)

Kemenczés Laci azonban furcsa tanácsot adott nekik

Mint azt már korábbról tudni lehet, Lacinak is van két kutyusa, azonban itt inkább a feleségnek, azaz Tücsinek van problémája a kedvencekkel.

A legfontosabb, amit a kutyákkal kapcsolatban el szerettem volna mondani. Ők minden körülmények között, mindig megvárják, hogy ********* és csak utána jönnek fel az ágyra

– jelentette ki Laci, akit bár kisípoltak, de a kreatív embereknek nem okozhat akadályt kitalálni, hogy vajon mit mondhatott.

A teremben mindenki csak fogta a fejét és nevetett Laci kijelentésén, kivéve a felesége, aki inkább elszörnyülködött ezen. „Úristen, b*zd meg, ez most komoly?” – tette fel a jogos kérdést Tücsi. Még a szakértők is megjegyezték, hogy ennek nem itt lett volna a helye, ám Laci büszke volt a poénjára és nem értette, hogy miért kellett ennyire túlreagálni ezt.

Ma 19:45-kor kiderül, hogy Laci és Tücsi hogyan tudja folytatni a kísérletet, ha a férj folyamatosan visszacsöppen a gyerekes énjébe.