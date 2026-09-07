Házasság első látásra: Lívia nem érzi elég férfiasnak férjét

A Házasság első látásra második hetén mindenki élvezi a nászutat és a pároknak sikerül egyre mélyebben megismerkedni a másikkal. Valakiknek ez pozitív, ám olyan is akad, akiknek inkább negatív irányba viszi ez a kapcsolatot. Ilyenkor mindenki megismeri a másik rossz szokásait és tulajdonságait, amik miatt kompromisszumra lesz szükség. Így alakult ez Líviával is, aki egy randevú alkalmával jött rá, hogy Roli nem feltétlen elég férfias hozzá.

A Házasság első látásra Líviája rossz energiát érzett férjében, amíg ő élvezni szerette volna a lovaglást (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra párjának nem indult jól a nászút

Lívia és Roli Prágában töltik első közös nyaralásukat, ahol lovagolni mentek. Azonban Rolinak eléggé idegen volt ez a környezet, így meggyűlt a baja a felszállással. Lívia pedig keményen értékelte a furcsa produkciót.

Ez nem jó, ettől nem lesz kémia, ha egy férfi így ül fel a lóra. Itt nem a pocakról van szó, az egy dolog, hogy mekkora pocakja van, de itt a kisugárzásról, a személyiségről, hogy egy férfi legyen határozott és szerintem fel lehet ülni egy lóra úgy, hogy az vonzó legyen, meg úgy is, ahogy ő

– jegyezte meg az újdonsült feleség.

A végén pedig el is nevette magát, majd kicsit megsajnálta Rolit, hogy így sikerült neki ez a történet.

A Házasság első látásra 2026-os évadjában Roli katonaként sem bizonyult elég férfiasnak feleségének (Fotó: TV2)

Még a lovak sem jöttek ki egymással

Lívia lova egyáltalán nem örült annak, hogy Roli közel került hozzájuk és odarúgott egyet feléjük.

Úgy éreztem, hogy a két ló között nem igazán van harmónia és megijedtem. Viszont később megértettem és tudtam, mit hogy kell kezelni és nagyon élveztem ezt a programot

– mondta Lívia.

Roli azonban már nem értékelte ennyire pozitívan a lovas randit, mivel szerinte nem sikerült megtalálnia a megfelelő összhangot a lóval. „Átadtam a lónak az én rossz kedvemet is, alapból sem volt jó passzban a ló, szerintem teljes káosz volt a mi összhangunk” – értékelte a programot a férj.

Roli és Livi között egy komolyabb feszültség is kialakult, mert amíg a feleség szerette volna kiélvezni a randi végét a lóval, addig Roli negatív megszólalásai nem segítettek ebben.

Ma este 19:45-kor pedig kiderül, hogy hogyan fogják megoldani ezt a helyzetet és sikerül-e nekik közös nevezőre jutniuk.