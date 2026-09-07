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Házasság első látásra: Lívia nem érzi elég férfiasnak férjét

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A mai nap elkezdődik a TV2 műsorának második hete, amiben a nézők már jobban megismerhetik a szereplőket. Lívia és Roli randevúja azonban már az első napon nem alakul olyan fényesen, így a Házasság első látásra újdonsült felesége megkérdőjelezi a férfi maszkulinitását.
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TV2lovaglásHázasság első látásra

A Házasság első látásra második hetén mindenki élvezi a nászutat és a pároknak sikerül egyre mélyebben megismerkedni a másikkal. Valakiknek ez pozitív, ám olyan is akad, akiknek inkább negatív irányba viszi ez a kapcsolatot. Ilyenkor mindenki megismeri a másik rossz szokásait és tulajdonságait, amik miatt kompromisszumra lesz szükség. Így alakult ez Líviával is, aki egy randevú alkalmával jött rá, hogy Roli nem feltétlen elég férfias hozzá.

Megyeri Lívia Házasság első látásra
A Házasság első látásra Líviája rossz energiát érzett férjében, amíg ő élvezni szerette volna a lovaglást (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra párjának nem indult jól a nászút

Lívia és Roli Prágában töltik első közös nyaralásukat, ahol lovagolni mentek. Azonban Rolinak eléggé idegen volt ez a környezet, így meggyűlt a baja a felszállással. Lívia pedig keményen értékelte a furcsa produkciót.

Ez nem jó, ettől nem lesz kémia, ha egy férfi így ül fel a lóra. Itt nem a pocakról van szó, az egy dolog, hogy mekkora pocakja van, de itt a kisugárzásról, a személyiségről, hogy egy férfi legyen határozott és szerintem fel lehet ülni egy lóra úgy, hogy az vonzó legyen, meg úgy is, ahogy ő

– jegyezte meg az újdonsült feleség.

A végén pedig el is nevette magát, majd kicsit megsajnálta Rolit, hogy így sikerült neki ez a történet.

Polyák Roland Házasság első látásra
A Házasság első látásra 2026-os évadjában Roli katonaként sem bizonyult elég férfiasnak feleségének (Fotó: TV2)

Még a lovak sem jöttek ki egymással

Lívia lova egyáltalán nem örült annak, hogy Roli közel került hozzájuk és odarúgott egyet feléjük.

Úgy éreztem, hogy a két ló között nem igazán van harmónia és megijedtem. Viszont később megértettem és tudtam, mit hogy kell kezelni és nagyon élveztem ezt a programot

– mondta Lívia.

Roli azonban már nem értékelte ennyire pozitívan a lovas randit, mivel szerinte nem sikerült megtalálnia a megfelelő összhangot a lóval. Átadtam a lónak az én rossz kedvemet is, alapból sem volt jó passzban a ló, szerintem teljes káosz volt a mi összhangunk – értékelte a programot a férj.

Roli és Livi között egy komolyabb feszültség is kialakult, mert amíg a feleség szerette volna kiélvezni a randi végét a lóval, addig Roli negatív megszólalásai nem segítettek ebben.

Ma este 19:45-kor pedig kiderül, hogy hogyan fogják megoldani ezt a helyzetet és sikerül-e nekik közös nevezőre jutniuk.

 

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