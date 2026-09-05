„Ha ezt is elcseszi, ráborítom az asztalt!” – Az oltárnál kimondott nem után kibékülhet Ján és Juci

Mindenki azt hitte, hogy végleg pont került Páli Judit és Lőrincz Ján kapcsolata végére, amikor a TV2 népszerű realityjében, a Házasság első látásra oltára előtt a menyasszony határozott nemet mondott. A drámai döntés hátterében az állt, hogy a vőlegényt súlyos kételyek gyötörték, ráadásul egyetlen hozzátartozója sem kísérte el a ceremóniára. A kudarcba fulladt esküvő után Páli Judit az egyik barátnőjével indult el a közösnek szánt nászútra, hogy kipihenje a megaláztatást és összeszedje a gondolatait a történtek után, amikor megcsörrent a mobilja.

A Házasság első látásra sztárja éppen medencézett, amikor jött a hívás (Fotó: TV2)

Váratlan fejlemény a Házasság első látásra adásában

„Ránézek a gyűrűsujjamra, és hiányérzetem van...” – vallotta be a férfi, miután megtudta, hogy Judit épp a nászútját tölti. Ján elismerte a felelősségét:

„Elnézést kérek, hogy ilyen helyzet alakult ki. Valamilyen szinten nagyon makacs vagyok, és ez megint így végződött. De azért megkérdezem: nem szeretnél eljönni velem egy vacsorára?

Páli Juditot megdöbbentette a megkeresés: „Nagyon meglepett, hogy Ján elhívott vacsorázni, arra sem számítottam, hogy egyáltalán keresni fog.”

A menyasszonyban dúltak az indulatok a nyilvános csalódás miatt: „Az a helyzet, hogy ő már bármit csinálhat, nekem nem férfias. Ő minden, amit én nem akarok. (..) Nem tudom, mi lett volna, ha másképp alakul. Azt érzem, hogy egy nagyon rossz helyzetbe hozott engem a családom, a barátaim és az ország-világ előtt. Nekem ez fáj... Miért? Miért kell nekem ezen megint keresztülmennem? Mi a baj velem? Van bennem egy kis düh... Továbbra sem értem, mi történt, és ez a legrosszabb.”