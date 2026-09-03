Házasság első látásra: Kiakadt a násznép a csókcsatán

A mai adásban, bár Mayának meggyűlt a baja esküvői ruhájával, ám ez nem akadályozta meg, hogy jól érezze magát a nagy napján. A páros már hamar ráérzett egymásra, amit a hozzátartozók vegyes érzelmekkel néztek végig. Míg a feleség keresztanyja megkérdőjelezte a gyors közeledést, addig az anyukájának ezzel nem volt problémája. A Házasság első látásra sztárjai pedig elindulhatnak nászútjukra.

A Házasság első látásra Mayája nem így képzelte el az esküvőre való készülődést, de nagy kő esett le a szívéről, amikor meglátta Lacit (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra jól indult Maya és Laci számára

Az esküvőn is már érezni lehetett a nagyszerű kémiát kettőjük között, ám a lagzin ezt csak tovább fokozták. A pohár kocogtatás után pedig egy olyan csók csattant el közöttük, amin mindenki meglepődött.

Az első csókot azért nem így kell adni egy lánynak. 24 óra sem telt el. Akkor mit várjak, ha elmennek nászútra? Menjek velük?

– tette fel a kérdéseket Maya keresztanyja a feleség barátainak, akik csak nevetni tudtak ezen.

„Meglepődtem, amikor megcsókolták egymást, mert én nem ilyen csókra számítottam” – mondta utána a TV2 kameráinak.

Ezzel a csókkal sikerült felbőszíteni a feleség keresztanyját (Fotó: TV2)

Maya édesanyja azonban nem tartotta illemtelennek a csókot

A keresztanya ezek után Mayának is elmondta véleményét, ám ő csak szótlanul hallgatta végig a véleményt.

Csak egyet kérek tőled és ígérd meg nekem, hogy nem nyitsz olyan gyorsan. Nehogy este már hemperegjetek. Ez rajtad múlik

– mondta keresztlányának.

Maya édesanyja azonban egyből lánya védelmére kelt, mivel neki semmi problémája nincs azzal, hogy hamar kialakult a kémia kettőjük között. „Na és, ha hemperegnek? Az az ő dolguk. Szerintem nyitnak egymás felé és jól megtalálták egymást. Véleményem szerint ez egy sikeres kapcsolat lesz” – jelentette ki az újdonsült anyós.

A házaspár történetét pedig holnap 19:45-től tovább követhetik a nézők és kiderül, hogyan sikerült az első közösen töltött éjszaka.