Míg pénteken Mayára mentőt kellett hívnia férjének, addig a mai napon már konfliktusba került a Házasság első látásra álompárja. Ezt pedig nem mások váltották ki, mint Maya kutyusai, amik miatt Laci már a kezdetek óta feszült. Mivel a férj imádja a rendet és a tisztaságot, így egyértelmű, hogy nem ugrált az örömtől, amikor megtudta, hogy feleségével együtt két kiskedvence is beköltözik hozzá.
Laci kiakadva értékelte a kutyusok akcióját
Az elmaradt terápia után egy szép, közös reggelt szerettek volna eltölteni a házasok, amikor Laci egy méretes meglepetésre bukkant a nappali közepén.
Mayával kaptunk egy pár meglepetést. Az volt az első gondolaton, hogy a k*rva életbe. Teljesen elkeseredtem, amikor megláttam, hogy mi fogad a nappaliban korán reggel
– jegyezte meg Laci.
Maya egyből tisztítószereket ragadott és elkezdett takarítani, ám szerinte Laci nem szeretett volna neki segíteni, mivel nem az ő kutyái. Laci pedig elárulta, hogy nem szeretné úgy leélni az életét, hogy minden reggel vagy bepisilnek a kutyák vagy odapiszkítanak.
A Házasság első látásra Lacija nem hagyta annyiban a történetet
Maya még azt is felvetette, hogy ivartalanítja kutyáit, amit saját elmondása szerint még egyetlen férfi kedvéért sem lett volna hajlandó. Viszont ezzel kapcsolatban még nem döntötte el a feleség, hogy mindenképp szeretné ezt bevállalni. Azonban Lacinak máshogy nem fog működni az együttélés.
Így engem fogsz kiherélni nem a kutyákat. Persze, hogy eddig nem volt probléma belőle, mert 5 éve nem volt kapcsolatod. Te inkább a kutyáiddal vagy kapcsolatban és nem bárki mással
– jelentette ki a férj.
Maya teljesen összetört a kamerák előtt, mivel elmondása szerint férje úgy gondolja, hogy neki természetes a kutyapiszokban való élet és nem tart rendet maga körül. Ez annyira rosszul érintette, hogy a könnyeivel küzdött.
Ma 18:55-kor kiderül, hogy Maya és Laci hogyan tudja kezelni ezt a helyzetet és mi lesz a kutyák sorsa a lakásban.