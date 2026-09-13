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Maya és Laci között egy ideje nagy a feszültség a kutyák miatt, mivel a férj tisztaságmániája miatt nem örül a kis kedvenceknek. A Házasság első látásra sztárjai most eléggé összebalhéztak.
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Házasság első látásrakutyaTV2

Míg pénteken Mayára mentőt kellett hívnia férjének, addig a mai napon már konfliktusba került a Házasság első látásra álompárja. Ezt pedig nem mások váltották ki, mint Maya kutyusai, amik miatt Laci már a kezdetek óta feszült. Mivel a férj imádja a rendet és a tisztaságot, így egyértelmű, hogy nem ugrált az örömtől, amikor megtudta, hogy feleségével együtt két kiskedvence is beköltözik hozzá.

Házasság első látásra Koós Mária Maya
A Házasság első látásra Mayája a pénteki mentős eset után keményen összebalhézott férjével (Fotó: TV2)

Laci kiakadva értékelte a kutyusok akcióját

Az elmaradt terápia után egy szép, közös reggelt szerettek volna eltölteni a házasok, amikor Laci egy méretes meglepetésre bukkant a nappali közepén.

Mayával kaptunk egy pár meglepetést. Az volt az első gondolaton, hogy a k*rva életbe. Teljesen elkeseredtem, amikor megláttam, hogy mi fogad a nappaliban korán reggel

– jegyezte meg Laci.

Maya egyből tisztítószereket ragadott és elkezdett takarítani, ám szerinte Laci nem szeretett volna neki segíteni, mivel nem az ő kutyái. Laci pedig elárulta, hogy nem szeretné úgy leélni az életét, hogy minden reggel vagy bepisilnek a kutyák vagy odapiszkítanak.

Házasság első látásra Maya és Laci
A Házasság első látásra 2026-os évadjában eddig még nem volt ekkora balhé (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Lacija nem hagyta annyiban a történetet

Maya még azt is felvetette, hogy ivartalanítja kutyáit, amit saját elmondása szerint még egyetlen férfi kedvéért sem lett volna hajlandó. Viszont ezzel kapcsolatban még nem döntötte el a feleség, hogy mindenképp szeretné ezt bevállalni. Azonban Lacinak máshogy nem fog működni az együttélés.

Így engem fogsz kiherélni nem a kutyákat. Persze, hogy eddig nem volt probléma belőle, mert 5 éve nem volt kapcsolatod. Te inkább a kutyáiddal vagy kapcsolatban és nem bárki mással

– jelentette ki a férj.

Maya teljesen összetört a kamerák előtt, mivel elmondása szerint férje úgy gondolja, hogy neki természetes a kutyapiszokban való élet és nem tart rendet maga körül. Ez annyira rosszul érintette, hogy a könnyeivel küzdött.

Ma 18:55-kor kiderül, hogy Maya és Laci hogyan tudja kezelni ezt a helyzetet és mi lesz a kutyák sorsa a lakásban.

 

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