Nagy volt az ijedtség: mentők vitték el a Házasság első látásra sztárját!

A Házasság első látásra műsora a mai napon meglepő fordulatot vett, amikor az egyik páros, Maya és Laci éppen a szakértőkkel való beszélgetésre tartott. Mindenki előtt érkeztek meg, ám a terápián már nem tudtak részt venni, mivel Maya fejfájása nem akart elmúlni. Először migrénes fájdalomra panaszkodott a feleség, ám később már mozdulni is nehezen tudott, így férjének nem volt más választása, mint kihívni a mentőket.
A Házasság első látásra szereplői eléggé megijedtek
Laci jó hangulatban volt reggel, amikor feleségének fejtette ki, hogy mennyire várja a szakértők véleményét róluk, amikor Maya már nem érezte jól magát. „Kicsit letudod húzni az ablakot? Mert hányingerem van” – mondta férjének.
Úgy ébredtem fel, hogy borzasztóan fáj a fejem. Ilyen migrénszerű fejgörcsöm volt. Gondoltam, ha megiszom a kávémat és eszek valamit, majd jobb lesz. Hát nem lett
– jelentette ki Maya.
Végül a páros elsőként érkezett meg a terápia helyszínére és Laci próbálta nyugtatni feleségét, azonban ezen nem segítettek a férj szavai. „Amikor mentünk befelé, akkor volt egy olyan pont, hogy nem tudtam uralkodni rajta. Nagyon kavargott a gyomrom, kicsit forgott a világ, levert a víz, egyszer fáztam, egyszer melegem volt. Ilyet én még soha nem tapasztaltam” – számolt be az esetről az újdonsült feleség.
Maya állapota egyre rosszabb volt
Eléggé megijedtem és jobbnak láttam, ha hívok hozzá egy mentőt. Azt hittem, hogy csak megvizsgálják, kap valami gyógyszert és mehetünk tovább a terápiára. Sajnos így hirtelen nem tudtak rajta segíteni. Mondták, hogy jobb, ha beviszik a sürgősségire. Természetesen nagyon aggódtam érte, így úgy döntöttem, hogy én is megyek utána. Követtem végig a kórházba és bíztam benne, hogy nincsen nagy probléma
– mesélte Laci, akinek nem volt egyszerű feleségét ilyen állapotban látni.
A terápián a szakértők elárulták a többieknek, hogy pontosan mi történt és mindenki jobbulást kívánt Mayának.
A nap végén a házaspár már otthonról jelentkezett be, mivel az orvos elmondása szerint az erős fejfájás miatt keletkezett a rosszullét és Mayának egy nagy pihenésre van szüksége.