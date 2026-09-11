Nagy volt az ijedtség: mentők vitték el a Házasság első látásra sztárját!

A Házasság első látásra műsora a mai napon meglepő fordulatot vett, amikor az egyik páros, Maya és Laci éppen a szakértőkkel való beszélgetésre tartott. Mindenki előtt érkeztek meg, ám a terápián már nem tudtak részt venni, mivel Maya fejfájása nem akart elmúlni. Először migrénes fájdalomra panaszkodott a feleség, ám később már mozdulni is nehezen tudott, így férjének nem volt más választása, mint kihívni a mentőket.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Maya és Laci párosa között hamar kialakult a kémia (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői eléggé megijedtek

Laci jó hangulatban volt reggel, amikor feleségének fejtette ki, hogy mennyire várja a szakértők véleményét róluk, amikor Maya már nem érezte jól magát. „Kicsit letudod húzni az ablakot? Mert hányingerem van” – mondta férjének.

Úgy ébredtem fel, hogy borzasztóan fáj a fejem. Ilyen migrénszerű fejgörcsöm volt. Gondoltam, ha megiszom a kávémat és eszek valamit, majd jobb lesz. Hát nem lett

– jelentette ki Maya.

Végül a páros elsőként érkezett meg a terápia helyszínére és Laci próbálta nyugtatni feleségét, azonban ezen nem segítettek a férj szavai. „Amikor mentünk befelé, akkor volt egy olyan pont, hogy nem tudtam uralkodni rajta. Nagyon kavargott a gyomrom, kicsit forgott a világ, levert a víz, egyszer fáztam, egyszer melegem volt. Ilyet én még soha nem tapasztaltam” – számolt be az esetről az újdonsült feleség.

A Házasság első látásra Mayája az adás végén megnyugtatta a nézőket (Fotó: TV2)

Maya állapota egyre rosszabb volt

Eléggé megijedtem és jobbnak láttam, ha hívok hozzá egy mentőt. Azt hittem, hogy csak megvizsgálják, kap valami gyógyszert és mehetünk tovább a terápiára. Sajnos így hirtelen nem tudtak rajta segíteni. Mondták, hogy jobb, ha beviszik a sürgősségire. Természetesen nagyon aggódtam érte, így úgy döntöttem, hogy én is megyek utána. Követtem végig a kórházba és bíztam benne, hogy nincsen nagy probléma

– mesélte Laci, akinek nem volt egyszerű feleségét ilyen állapotban látni.

A terápián a szakértők elárulták a többieknek, hogy pontosan mi történt és mindenki jobbulást kívánt Mayának.

A nap végén a házaspár már otthonról jelentkezett be, mivel az orvos elmondása szerint az erős fejfájás miatt keletkezett a rosszullét és Mayának egy nagy pihenésre van szüksége.