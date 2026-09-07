„Nem sikerült ellenállni az asszonynak” – A Házasság első látásra sztárpárja nem várt tovább

Megvan a Házasság első látásra új évadának első igazán forró pillanata, ugyanis túlvagyunk az első szexen a műsorban. Moritz Anastasia és Varga Máté esetében már a legelső pillanatban látszott, hogy a kémiával egyetlen másodpercig sem lesz probléma. A modellként dolgozó lány már az esküvőn lehengerlő, erotikus tánccal babonázta meg az újdonsült férjét, a portugáliai nászúton, Portóban pedig megtörtént az, aminek meg kellett történnie.

A Házasság első látásra szereplői nem halogatták sokáig az ismerkedést (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjai közelebbről is megismerték egymást

A fiatal pár a mesés óceánparton is egymás karjaiban kötött ki, a romantikus fürdőzés és az állandó flörtölős csipkelődések pedig hamar az ágyban teljesedtek ki. A másnap reggeli párbeszédükből kiderült, hogy az éjszaka folyamán nem sokat aludtak.

Ahhoz képest, hogy fáradtak vagyunk mindketten, ismét sikerült sokáig fennmaradni és átbeszélgetni az egész éjszakát. Meg hát mégsem sikerült ellenállni az asszonynak, volt időnk egy kis huncutkodásra is

– ismerte be Anastasia a történteket. A reggeli ébredés sem telt el szellemes adok-kapok nélkül: „Kicsit mindkettőnknek nehezen indulnak a reggelek” – jegyezte meg Anastasia. „Hát a kicsit az nem kifejezés szerintem, fáradt vagyok” – reagált Máté. „Úgy emlékszem, én vagyok az, aki kevesebbet aludt az esküvő előtt, mégis te vagy az, aki fáradt?” – szembesítette férjét a lány. „Hosszú volt az este. Nem mondtam, hogy rossz volt, csak hosszú” – védekezett Máté, amire Anastasia pimaszul csak annyit felelt: „Olyan hosszú nem volt.”