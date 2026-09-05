Megismerkedtek a párok a Házasság első látásra műsorában! Így alakult nekik eddig a kísérlet

A héten elég sok dráma volt a Házasság első látásra műsorában, még olyan is volt, akit otthagytak az oltárnál. Ennek ellenére öt páros már túl van az esküvőn és alig várják, hogy belevágjanak a közös kalandba. A szakértők megtalálták a tökéletes párokat, azonban vannak olyanok, akik nem értenek egyet velük. Mutatjuk, hogy kiknek sikerült jobban és kiknek rosszabbul az első találkozás.
Petra és Joci házassága eddig jól alakul
Az első napon megismerkedhettek a rajongók Petrával, akinek korábban sok gondja volt saját magával. Sokan csúfolták őt és csontváznak hívták, így szüksége volt egy olyan emberre, aki szépnek látja őt.
Joci korábban pedig arról vallott, hogy 20 év után a közösségi oldalon kereste fel édesanyja, amin nagyon ledöbbent. Amikor pedig ránézett telefonjára, teljesen lefagyott, bár kicsit többet várt egy szia, mizu?-nál.
Ketten azonban már az első pillanattól jól működnek együtt, bár Joci édesapja kínos helyzetbe hozta fiát az esküvőn. Arról érdeklődött, hogy Petra be tudja-e mutatni majd édesanyjának, amin Joci egyből kiakadt. Azonban ez nem változtat a tényen, hogy Joci és Petra az első hét után sikeres kapcsolat elé nézhetnek.
Ján és Juci esküvője már nem sikerült olyan fényesen
Mielőtt megjelent volna a menyasszony, már nagy bajba került a felvidéki üzletember, mivel hozzátartozói nem jelentek meg az esküvőn. Így pedig egyértelmű volt Juci családjának a kérdése, hogy hol van a család. Erre azonban nem érkezett biztató válasz és Ján inkább nagyképűen válaszolt.
Juci barátnője egyből figyelmeztette a menyasszonyt és az oltár előtt nemet is mondott Juci. Ezzel pedig műsortörténelmi pillanat született, mivel korábban senki nem utasított vissza valakit az oltár előtt. Kettőjük kapcsolata azonban nem biztos, hogy véget ért.
A Házasság első látásra legmegosztóbb szereplője és férje között nincs meg a rózsaszín köd
Tücsi már az oltárnál kiakadt, amikor megpillantotta Lacit. Aztán, bár undorodó arrcal, de igent mondott. Laci akkor még nem sejtette, hogy a nap hátralévő részében nemcsak kinézetével lesz baja feleségének, hanem majdnem minden mozdulatával.
A torta kinézete, a barátok megjegyzései és az óvszeres csomag kitétele is mind olyan tényezők voltak, amik kiakasztották Tücsit. Laci gyerekes viselkedése pedig nem segített a helyzeten, így Tücsi keményen kiosztotta férjét.
Maya és Laci között egyből kialakult a kémia
Az egyetlen olyan párról van szó, akiknek nem kellett sokat várni, hogy elcsattanjon az első heves csók. Maya és Laci kapcsolata nagyszerűen kezdődött és még mindig úgy tűnik, hogy sikeres lehet nekik ez a kísérlet.
Maya a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy amikor meglátta Lacit, akkor nem volt kérdés, hogy igent fog mondani. Ez nem csak házasság, de akár szerelem is lehetett első látásra.
Anastasia és Máté hevesen indította a házasságot
A műsor legfiatalabb szereplője, a 20 éves Anastasia már az elején kereste a konfliktust újdonsült férjével. Máté azonban jól kezelte a helyzetet és az este folyamán egy komoly öltáncot kapott, mindenki szeme láttára a feleségétől.
Az éjszaka pedig még nem ért véget. Anastasia már az első éjszakán elhálta volna a házasságot, ám Máté fáradtsága miatt még tolódott ez a program. A barátok is azt mondták róluk, hogy működhet a kapcsolat, ha sikerül megbeszélni a heves vitákat.
Lívia és Roli esküvője sem sikerült unalmasra
Mindkét fél családja egyetértett abban, hogy kettőjük kapcsolata sikeres lehet, ám Roli az egyik pillanatban bejelentette, hogy elhagyta gyűrűjét. Végül az este végén megtalálta, de egy pillanatra nagy volt a pánik Roli fejében.
Lívia azonban kínosan érezte magát, amikor Roli barátai folyamatosan arra biztatták, hogy csókolja meg férjét. Elmondása szerint neki idő kell ahhoz, hogy kialakuljon bármilyen testi érintés, ám Roli türelmesen kezeli a helyzetet.