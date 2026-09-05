Megismerkedtek a párok a Házasság első látásra műsorában! Így alakult nekik eddig a kísérlet

A héten elég sok dráma volt a Házasság első látásra műsorában, még olyan is volt, akit otthagytak az oltárnál. Ennek ellenére öt páros már túl van az esküvőn és alig várják, hogy belevágjanak a közös kalandba. A szakértők megtalálták a tökéletes párokat, azonban vannak olyanok, akik nem értenek egyet velük. Mutatjuk, hogy kiknek sikerült jobban és kiknek rosszabbul az első találkozás.

A Házasság első látásra 2026-os évadának első esküvője volt Petráé és Jocié (Fotó: TV2)

Petra és Joci házassága eddig jól alakul

Az első napon megismerkedhettek a rajongók Petrával, akinek korábban sok gondja volt saját magával. Sokan csúfolták őt és csontváznak hívták, így szüksége volt egy olyan emberre, aki szépnek látja őt.

Joci korábban pedig arról vallott, hogy 20 év után a közösségi oldalon kereste fel édesanyja, amin nagyon ledöbbent. Amikor pedig ránézett telefonjára, teljesen lefagyott, bár kicsit többet várt egy szia, mizu?-nál.

Ketten azonban már az első pillanattól jól működnek együtt, bár Joci édesapja kínos helyzetbe hozta fiát az esküvőn. Arról érdeklődött, hogy Petra be tudja-e mutatni majd édesanyjának, amin Joci egyből kiakadt. Azonban ez nem változtat a tényen, hogy Joci és Petra az első hét után sikeres kapcsolat elé nézhetnek.

Ján és Juci kapcsolata nem ért még véget (Fotó: TV2)

Ján és Juci esküvője már nem sikerült olyan fényesen

Mielőtt megjelent volna a menyasszony, már nagy bajba került a felvidéki üzletember, mivel hozzátartozói nem jelentek meg az esküvőn. Így pedig egyértelmű volt Juci családjának a kérdése, hogy hol van a család. Erre azonban nem érkezett biztató válasz és Ján inkább nagyképűen válaszolt.

Juci barátnője egyből figyelmeztette a menyasszonyt és az oltár előtt nemet is mondott Juci. Ezzel pedig műsortörténelmi pillanat született, mivel korábban senki nem utasított vissza valakit az oltár előtt. Kettőjük kapcsolata azonban nem biztos, hogy véget ért.

Tücsi és Laci egyelőre nem találta meg a közös hangot (Fotó: TV2)

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Tücsi már az oltárnál kiakadt, amikor megpillantotta Lacit. Aztán, bár undorodó arrcal, de igent mondott. Laci akkor még nem sejtette, hogy a nap hátralévő részében nemcsak kinézetével lesz baja feleségének, hanem majdnem minden mozdulatával.