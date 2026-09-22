Házasság első látásra: „Undorítónak tartom!” – Petra durván nekiment Rolinak

Drámai pillanatoknak lehettek tanúi a nézők a Házasság első látásra keddi epizódjában. Roli egyetlen szűkszavú SMS kíséretében két teljes napra felszívódott a kísérletből, maga mögött hagyva feleségét, Livit. A váratlan húzás nemcsak a szakértőket, de az egész szereplőgárdát sokkolta. A csapat egy emberként sajnálta meg a magára hagyott Livit, ám a legnagyobb meglepetést a mindig halkszavú és kedves Petra okozta, akiből elemi erővel szakadt ki az elfojtott düh. Roli felelőtlen viselkedése nála csapta ki leginkább a biztosítékot.
Házasság első látásra Petra nem fogta vissza magát
„Teljes mértékben undorítónak tartom! Számomra ez azt mutatja, hogy semmiféle tisztelettel nincs Livi iránt. Az, hogy férfiként ezt megengedi magának, undorító, ezt biztos, hogy nem tűrném el!” – fakadt ki felháborodva Petra. Roli a visszatérése után sem próbálta meg szépíteni a bizonyítványát. Leszögezte, hogy a kislányával való feltöltődés mindennél fontosabb volt számára, a házasságát pedig már lezártnak tekinti. Ráadásul nem ez volt az első figyelmetlensége, a közös programok előtt is rendszerint mindössze 1–2 órával szólt csak Livinek.
Én elmondtam a szakértőknek, nekem a kapcsolat már nem fontos. Én ezt lezártam, de ezt mindenki tartsa tiszteletben. Nem tervezek a jövőre nézve semmit. Jövök a vacsorákra, terápiákra, de nagyobb elánnal nem veszek részt benne. Nekem fontosabb volt, hogy a kislányommal legyek
– indokolta döntését Roli, aki azt is elárulta, azért menekül, mert az exe vonásait látja felbukkanni Liviben.
A férfi hozzáállása Mayánál is kiverte a biztosítékot, aki azonnal nekiszegezte a kérdést: miért nem írja alá akkor inkább a válási papírokat?
„Livi helyében én már Rolit kib*sztam volna, mint macskát sz*rni. Kritikán aluli mindkét fél viselkedése!” – mondta ki kerek perec Maya.
Livi nem szomorkodott: quadozás és paintball volt a válasz
Míg a többiek élesen elítélték Roli mulasztását, Livi megpróbálta kihozni a legtöbbet a helyzetből. Ahelyett, hogy otthon búslakodott volna, elment quadozni Jánnal, majd paintballozni Renátóval.
Livi meglepő empátiával reagált férje menekülésére, hiszen mint mondta, a való életben ennél jóval nagyobb dolgokat is megbocsátott már. Bár leszögezte, hogy a hétköznapokban egy másodpercig sem tűrné el ezt a bánásmódot, a kísérletet mégis végig akarja csinálni saját személyiségfejlődése érdekében. A kérdés már csak az: van-e még értelme küzdeni egy olyan kapcsolatért, ahol az egyik fél már teljesen feladta?