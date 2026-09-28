A Házasság első látásra sztárjai színt vallottak: Renátó és Roli is mások feleségeihez vonzódnak

Már az elején elárulta Renátó, hogy a pasis bulin olyan témákat is érintettek, amik jobb, ha nem jutnak vissza a feleségek füleibe. Roli meglepődött, hogy Joci is kitálalt Petráról, mivel szerinte ők eddig a Házasság első látásra tökéletes párosának tűntek. Azonban az érdekesség csak akkor érkezett, amikor Renátó elárulta, hogy nem jó a kémia közte és felesége között, majd Líviről is mindent elárult Rolinak.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Renátó és Merci kapcsolata javuló félben van, azonban a férjnek másik feleség tetszik (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Renátója kitálalt Líviről

Nálad sincs meg a kémia Lívivel és nálam sincs meg ez Mercivel. Szerintem bármelyik párnak lepasszolna a feleségem. Viszont ennek ellenére próbálkozunk

– kezdte a beszélgetést VV Renátó.

Szerinte Roliék már rég feladták a kísérletet és nem szeretnének küzdeni egymásért, ez az egyetlen különbség köztük. Azonban a buli kibeszélésekor előkerült az a téma is, hogy kinek tetszik más felesége. Renátó pedig nem fogta vissza magát, és hiába Lívi férje ült a székében, így is elárulta, hogy bejön neki a felesége. „Külsőleg a feleséged és Tücsi jönnek be. Ha az oltár előtt megfordultam volna és ők állnak ott, akkor igent mondok. A többi lányról nem nagyon tudom ezt elmondani” – jegyezte meg Renátó.

A Házasság első látásra Rolija teljesen elengedte házasságát (Fotó: TV2)

Roli is elárulta, ki jön be neki a többiek közül

Én a Tücsinél tudom ezt elképzelni. Sok egyező tulajdonságot találtam Tücsiben, ami neki is és nekem is tetszik. Szereti a vidéki létet és szerintem jól alkalmazkodik a dolgokhoz. El tudnám magam képzelni vele, mert egy igazi karakán nő

– jelentette ki Lívia férje.

Renátó hiába lát fantáziát Tücsiben, mégis Lívit tartja a kiszemeltjének. „Azért mondanám Lívit, mert vele nagyon kötetlen volt a beszélgetésem és nem volt bennem cenzúra. Tudtam vele úgy beszélgetni, mint most veled, hogy nem féltem attól, hogy megbántalak valamivel. Mercinél ez teljesen más” – emelte ki a Való Világ korábbi szereplője.

A közös vacsora így bőven tartogat majd balhékat, mivel a feleségek ezekről a beszélgetésekről semmit nem tudnak, így elképzelhető, hogy ideje korán lesznek olyan párosok, akik már válni is szeretnének.