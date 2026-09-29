Kitört a balhé: párcserét szeretnének a Házasság első látásra sztárjai!

Óriási volt a feszültség a Házasság első látásra mai vacsoráján. Amíg a többiek arra számítottak, hogy Roli kérdései után nem lehet semmi kellemetlenebb, addig Renátónak más tervei voltak. Már mindenki nyílt titokként kezelte, hogy a korábbi Való Világ szereplőnek tetszik Lívia és ennek most hangot is adott a vacsorán. A többiek kitértek a hitükből, amikor Renátó előállt az általuk nagyszerűnek vélt ötlettel.

A Házasság első látásra 2026-os évadában olyan történt, ami még korábban sosem (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Renátója nem fogta vissza magát

Van a kísérletben jelenleg három kapcsolat, ami nem kapcsolat. Laci és Tücsi, Roli és Lívi meg Merci és én. Mindhárom pár arra hivatkozik, hogy nincs kémia köztük. Rolival pedig arra gondoltunk, hogy nézzük meg, mással mennyire működne ez a kémia

– jelentette ki a többiek előtt VV Renátó.

Mindenki egyből párcserére gyanakodott, ám később kifejtették a srácok, hogy ők egy hat fős randira gondoltak. „Arra lennénk kíváncsiak, hogy ez a három páros hogyan működne együtt és mit hozna ki egymásból. Nem párcseréről van itt szó” – emelte ki Roli.

Maya férje már egyből gyanakodni kezdett, mivel szerinte ők cserélni szeretnének, csak ezt nem merik mindenki előtt felvállalni.

A Házasság első látásra Rolija mindenkivel megutáltatta magát (Fotó: TV2)

Laci keményen kritizálta Renátó és Roli tervét

Szerintem mindketten félnek a következményektől és ezért nem merik kimondani teljes mellszélességgel, hogy mire gondoltak. Ők arra gondoltak, hogy mással elmennének randizni

– jegyezte meg Maya férje.

Tücsi sem bírt szó nélkül elmenni a történtek mellett és szerinte is párcseréről volt szó a beszélgetés során. Ekkor érkezett Merci telefonhívása, aki boszorkányszerűen időzítve hívta fel Tücsit, hogy mindenről kitálaljon barátnőjének. „Kapaszkodjál meg, mert nagyon keményet fogok mondani. Ezek arra gondoltak, hogy elvinnék más feleségét találkozóra” – mesélte Tücsi Mercinek, aki szintén nem tudta ezt hova tenni és kifejtette, szerinte szánalmas a fiúk próbálkozása.

Végül mindenki leszavazta ezt a kezdeményezést, így Renátó és Roli terve nem jött össze, azonban a terápián majd mindketten el tudják mesélni a véleményüket.