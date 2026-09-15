Házasság első látásra: Roli úgy érzi, eljött az idő, hogy kiszálljon a kísérletből

A Házasság első látásra nézői már kiismerték annyira Rolit, hogy az előző rész után pontosan tudták, hogy úgyis visszatér majd és bocsánatot kér feleségétől. Még Lívia is erre számított, azonban reggel még semmi üzenetet nem kapott férjétől. Nagyon megijedt, mivel se kép, se hang nem volt Roli felől, így gondolta, olyan emberhez fordul, akivel sikerülhet kibeszélni a helyzetet. Juci megpróbálta megnyugtatni az aggódó feleséget kisebb-nagyobb sikerrel, azonban így sem sikerült megfeledkeznie Roliról.

A Házasság első látásra Rolija inkább menekült ahelyett, hogy megbeszélte volna a problémákat (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra első kiszállója lehet Roli

Lívia aggódva jelentkezett be, mivel reggelre sem kapott semmi üzenetet férjétől.

Nagyon idegesít, hogy Roli egész éjszaka és reggel sem adott semmi életjelet magáról. Szerintem ez nagyon inkorrekt, hogy a másikat itt hagyod egy ilyen szituációban. Ketten vagyunk ebben a helyzetben és szerintem annyit legalább megérdemelnék, hogy bocsi, nem érzem jól magam. Csak, hogy a másik ne aggódjon. Ez szerintem egy alapvető tisztelet lenne

– mondta aggódva Lívia.

Az újdonsült feleség többször is megpróbálta telefonon elérni Rolit, azonban ez egyszer sem sikerült. Így jött az ötlet, hogy elmeséli az esetet Jucinak, akinek leesett az álla a hallottaktól. „Tegnap bebizonyította, hogy ő egy igazi paraszt. Ahogy beszélt, amennyit ivott, ahogy viselkedett, nekem ez a pasi egy nagy nulla. Azért, mert egy intelligens nő vagyok, barátként szeretném végigcsinálni ezt a kísérletet, hogy fejlődjek, de emberileg ő elvágta magát” – jegyezte meg a Házasság első látásra Lívije.

A Házasság első látásra 2026-os évadjában Lívia lehet az első, aki férj nélkül marad (Fotó: TV2)

Juci és Ján számára is tiszta volt, hogy Roli nem akar komoly házasságot

Mindenek felett van, hogy te, mint ember mit vagy hajlandó elviselni. Egyértelművé vált számunkra is Jánnal, hogy ő itt a nagyobb fékező erő és ő az, aki nem áll készen dolgokra. Az a lényeg, hogy te ne szenvedj és ne okozzon neked fájdalmat

– tanácsolta Juci Lívinek.

A holnap esti adás előzetesében azonban megjelent a vacsorán Roli és letisztázta, hogy pontosan mi is történt vele az elmúlt időszakban. „Én azt érzem, hogy ezt a kísérletet nem szeretném. Amiben nem érzem magam komfortosan, azt nem szeretem saját magamra ráerőltetni, mert az még több negatív dolgot fog belőlem kihozni. Az, hogy most ide eljöttem az azért van, mert Lívivel szeretném ezt most lezárni” – jelentette ki Roli.