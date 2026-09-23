Botrányba fulladt a Házasság első látásra terápiája! Roli kivonult a stúdióból

Roli és Lívia kapcsolata a menthetetlentől egy lépésre volt a terápia előtt. A házasok egy külön párterápián is részt vettek, ami szintén nem a tervek szerint sikerült. A Házasság első látásra egyik szakértője, Viktor megjegyzése után a férj kijelentette, hogy neki nincs traumája, ami miatt legtöbbször elmenekül a helyzetektől. Most viszont a csoportos terápián kellett volna megbeszélniük a problémákat, ami szintén balul sült el és Roli inkább faképnél hagyta Líviát és a többieket is.

A Házasság első látásra Roliját először VV Renátó véleményezte (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra terápiája meglepte a szereplőket is

Roli és Livi beszélgetése nem a megszokottak szerint indult, mivel a szakértők előbb a többi szereplő véleményét kérték ki a párosról. Lívia még ezelőtt kijelentette, hogy feszélyezve érezte magát, mivel nem tudta, hogy Roli miket fog felemlegetni. Azonban a szereplők közül Renátó volt az első, aki elárulta véleményét róluk.

Számomra nagyon rossz érzés őket így látni, mivel mindketten szimpatikus személyiségek. Rolinak van egy kislánya, ami miatt több találkozóra sem tudott elmenni és ezt Livinek is meg kell értenie, hogy a család az első. Mivel ez egy spontán házasság, így lehet, hogy a való életben másképp történt volna ez a lemondás. Rossz őket így látni, mivel jó karakterek és lehetséges, hogy működhetne ez a kapcsolat

– jelentette ki Renátó.

Lívia szerint azonban rosszul látja a korábbi ValóVilág szereplő a dolgokat, mivel ő megérti, ha a kislányával szeretne lenni, inkább itt a korábbi események miatt felgyülemlett feszültség és a késői lemondások okoztak problémát.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Lívia és Roli egy külön párterápián is részt vettek, hogy megmentsék kapcsolatukat (Fotó: TV2)

Máté már erősebben fogalmazott Rolival kapcsolatban

Nekem fura volt a gyerekes sztori. Nyilván az tetszett, amit róla mondtál, hogy ha belenéz a szemedbe, akkor nem tudod azt mondani, hogy mész dolgozni. Csak a kislány megvolt, mielőtt idejöttél

– jelentette ki a fiatal férj.

Roli azonban ezután nem tudott csöndben maradni és inkább felállt a kanapéról és kisétált. A többiek pedig kikerekedett szemekkel nézték végig, ahogy Roli elhagyja a stúdiót és nem értették, hogy miért nem szólalt fel a maga védelmében. Máté nem szeretett volna belegázolni a lelki világába, azonban ez sikerült.