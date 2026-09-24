Drámai vallomást tett édesapja haláláról a Házasság első látásra sztárja

Amikor Polyák Roland a szülői házban, a mentődiszpécser telefonos utasításait követve próbálta visszahozni az életbe az édesapját, a másodpercek óráknak tűntek. A helyszínre érkező mentők egy teljes órán át küzdöttek érte heroikusan. Bár az életjelek visszatértek, a férfit az intenzív osztályra szállították, de a sors könyörtelen volt: kómába esett és hetekkel később végleg eltávozott. A Házasság első látásra sztárja az Origónak adott exkluzív interjúban tisztázta azt a félreértést, amely a TV2 sikerműsorában vihart kavart. Roli a kamerák előtt ugyanis kijelentette, hogy őt sosem érte trauma – mint kiderült, kizárólag a párkapcsolati múltjára gondolt.

A Házasság első látásra sztárja döbbenetes vallomást tett (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplője szörnyű traumát élt át

„A párkapcsolataimban szerencsére nem értek mély sebek, de az életben átéltem a legnehezebbet. Hat évvel ezelőtt veszítettem el az édesapámat” – vallotta be Roland. A szülei gyerekkoruk óta tartó szeretetben éltek, éppen tegnap lettek volna 42 éves házasok. A tragédia pillanatában Rolinak azonnal a családfő helyébe kellett lépnie, hogy tartsa a lelket a húgában és az édesanyjában.

Akkor sírtam. Nem szégyen a sírás egy férfinak sem, hiszen ki kell adnunk magunkból azt a fájdalmat, ami bent feszít

– emlékezett vissza Roli, aki sokáig megszólalni sem tudott a veszteségről. A drámát követő napokban furcsa, szinte misztikus jelenség kísérte a gyászt: négy napon át egy szürke galamb tért vissza a szobája ablakába, és órákon át ott gubbasztott. Apja emléke a konyhában is tovább élt. Roli azelőtt sosem főzött, de édesapja főzés iránti szeretete miatt a fakanál mögé állt. Képezte magát, így jutott el A Konyhafőnökbe is, ahol elmélyült a fine dining világában.