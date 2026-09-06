„Konkrétan rám nyomta a telefont, amikor pánikrohamom volt” – kitálalt az édesanyjáról a TV2 fiatal sztárja

A TV2 népszerű társkereső-realityje, a Házasság első látásra vasárnap este a hatodik adásával folytatódik, ahol a műsor legfiatalabb párja, Moritz Anastasia és Varga Máté kapcsolatában szembetűnő fordulat tanúi lehetnek a nézők. A fiatalok jelenleg a varázslatos Portóban töltik a mézesheteiket, és úgy tűnik, a romantikus környezet hatására egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Az álomszerű utazás azonban nemcsak a felhőtlen örömről szól, a közös élmények felszínre hozták a múlt mélyen eltemetett fájdalmait is.

A Házasság első látásra sztárjai kezdenek egyre jobban megnyílni egymás előtt (Fotó: TV2)

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A mély és megindító beszélgetés akkor veszi kezdetét, amikor a férj magabiztosan felhozza újdonsült anyósa témáját: „Beszélgettem anyukáddal, engem nagyon kedvel” – jegyzi meg Máté, ám Anastasia reakciója elárulja, hogy a családi viszonyok sokkal bonyolultabbak, mint ahogyan azt a férfi gondolta: „Nem vagyok benne biztos, hogy kedvel. Nem ismered őt olyan régóta, mint én – bár lehet, hogy ez így a jobb” – hűti le a kedélyeket a fiatal feleség, utalva arra, hogy az édesanyjával való kapcsolata messze nem felhőtlen.

Anastasia ezt követően kendőzetlen őszinteséggel avatja be férjét a gyerekkorát végigkísérő fájdalmas élményekbe.

Nem igazán volt mellettem édesanyaként, mindig is hiányoltam őt. Volt olyan például, hogy 15 évesen pánikrohamom volt, felhívtam, hogy ez és ez van, ő pedig konkrétan rám nyomta a telefont azzal, hogy ezt magadnak köszönheted. Nagyon sok ilyen volt

– emlékezik vissza megtörten.