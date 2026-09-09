„44 évet vártam az esküvőmre, és elvették tőlem!” – Tücsi kiviharzott, Laci teljesen összeomlott

Minden bizonnyal a Házasság első látásra című reality egyik legviharosabb és legfeszültebb kapcsolatát tudhatja magáénak Gombos Tünde (Tücsi) és Kemenczés László. Bár sokan reménykedtek benne, hogy a mesés sorrentói nászút majd közelebb hozza egymáshoz a friss házasokat, a helyzet sajnos egyáltalán nem javult – sőt, a feszültség mostanra pattanásig feszült a felek között. Tücsi barátnői próbáltak leülni az újdonsült feleséggel egy hűsítő ital mellett, hogy rávegyék, gondolja át a dolgokat, és adjon egy valódi esélyt a házasságnak.
Házasság első látásra Tücsi faképnél hagyta a barátnőit
A baráti kísérlet azonban hatalmas kirohanásba torkollott. A barátnők már a beszélgetés elején szembesítették Tücsit a viselkedésével: „Sokkot kaptam ma a fejvágásokon... a külső alapján elítélted” – jegyezte meg egyikük csalódottan. Tücsi azonban nem fogta vissza magát, és kendőzetlen őszinteséggel tálalta ki a véleményét a férjéről.
Azt éreztem, hogy nem hozzám való, hogy egy nagyon idős ember áll velem szemben. Nem azt mondtam, hogy nagyon csúnya, csak nem az esetem. Hozzáteszem, hogy nekem volt egy pasim, aki majdnem hasonlóan nézett ki. Két férfit tudnék belegyúrni, akik a legnagyobb hibáim voltak az életemben!
– fakadt ki felháborodva, majd hozzátette, hogy zsigereiben érzi, valami nincs rendben a férfival: „Nem érzem Lacinál a határozottságot, az erőt...” Amikor a barátnők próbálták jobb belátásra bírni, mondván, hogy próbálja meg jobban megismerni Lacit, és megérteni, miért éppen őt választották mellé a szakértők, Tücsinél végleg betelt a pohár: „Mindjárt fogom magam és hazamegyek!” – jelentette ki, majd hirtelen felindultságból kiviharzott a helyszínről.
Kemenczés Laci összeomlott
„Ez nem a 'szerelem első látásra' műsor! Leírta az első percben, nem adott neki esélyt...” – csóválták a fejüket a barátnők a távozó ara mögött. Eközben Kemenczés Laci egy másik helyszínen, egy barátjának öntötte ki a szívét, és láthatóan teljesen összetört a folyamatos visszautasítás súlya alatt.
Remegtem, rosszul voltam, mert láttam rajta, hogy nem őszinte. Hogy nem akar engem megismerni...
– mondta fojtott hangon Laci, akit mélyen megsebzett felesége elutasító viselkedése. A férfi drámai vallomása mindenkit megrendített: „44 évet vártam az esküvőmre, és ezt elvették tőlem.”
A látottak alapján úgy tűnik, a romantikus olaszországi tájak sem tudták átírni a zord valóságot. Tücsi képtelen túllépni az első benyomáson, miközben Laci úgy érzi, életének egyik legszebb álmát zúzták porrá. Hogy van-e még innen visszaút, vagy végleg zátonyra futott a kapcsolatuk, az a következő adásokból kiderül.