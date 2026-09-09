„44 évet vártam az esküvőmre, és elvették tőlem!” – Tücsi kiviharzott, Laci teljesen összeomlott

Minden bizonnyal a Házasság első látásra című reality egyik legviharosabb és legfeszültebb kapcsolatát tudhatja magáénak Gombos Tünde (Tücsi) és Kemenczés László. Bár sokan reménykedtek benne, hogy a mesés sorrentói nászút majd közelebb hozza egymáshoz a friss házasokat, a helyzet sajnos egyáltalán nem javult – sőt, a feszültség mostanra pattanásig feszült a felek között. Tücsi barátnői próbáltak leülni az újdonsült feleséggel egy hűsítő ital mellett, hogy rávegyék, gondolja át a dolgokat, és adjon egy valódi esélyt a házasságnak.

A Házasság első látásra sztárja még a saját barátnőit is felidegesítette a viselkedésével (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Tücsi faképnél hagyta a barátnőit

A baráti kísérlet azonban hatalmas kirohanásba torkollott. A barátnők már a beszélgetés elején szembesítették Tücsit a viselkedésével: „Sokkot kaptam ma a fejvágásokon... a külső alapján elítélted” – jegyezte meg egyikük csalódottan. Tücsi azonban nem fogta vissza magát, és kendőzetlen őszinteséggel tálalta ki a véleményét a férjéről.

Azt éreztem, hogy nem hozzám való, hogy egy nagyon idős ember áll velem szemben. Nem azt mondtam, hogy nagyon csúnya, csak nem az esetem. Hozzáteszem, hogy nekem volt egy pasim, aki majdnem hasonlóan nézett ki. Két férfit tudnék belegyúrni, akik a legnagyobb hibáim voltak az életemben!

– fakadt ki felháborodva, majd hozzátette, hogy zsigereiben érzi, valami nincs rendben a férfival: „Nem érzem Lacinál a határozottságot, az erőt...” Amikor a barátnők próbálták jobb belátásra bírni, mondván, hogy próbálja meg jobban megismerni Lacit, és megérteni, miért éppen őt választották mellé a szakértők, Tücsinél végleg betelt a pohár: „Mindjárt fogom magam és hazamegyek!” – jelentette ki, majd hirtelen felindultságból kiviharzott a helyszínről.