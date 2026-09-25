Házasság első látásra: „Te egy beteg ember vagy” – Tücsi édesanyja nem kímélte lányát

A Házasság első látásra két feleségének tükörbe nézve kellett felidéznie azokat a szavakat vagy mondatokat, amik a mai napig fájó sebet hagytak bennük. Tücsi és Anastasia először félve álltak oda a tükrök elé, azonban egy idő után megnyugodtak és sok titokra derült fény kettőjükkel kapcsolatban. Eddig keveset lehetett tudni Tücsi múltjáról és traumáiról, de most elárulta egyik legféltettebb titkát.

A Házasság első látásra Lacija egyre jobban megbékél felesége temperamentumával (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Tücsije édesanyjáról vallott

Az elején a szeretethiány is felkerült a tükörre, ám később a feleség elmondása szerint olyan mondatok jutottak az eszébe, amiket édesanyja mondott neki utolsó nyaralása alkalmával.

Te egy beteg ember vagy. Soha nem lesz senkid

– írta fel Tücsi.

„Amikor ezt leírtam, akkor azt éreztem, hogy ezt egy gyerek sem érdemli meg” – jegyezte meg a Házasság első látásra felesége. Tücsi azt is tisztázta, hogy a mai napig nem felhőtlen közöttük a kapcsolat, mivel mindig neki kell kezdeményeznie, hogy találkozzanak.

Anastasia még Mátéval sem osztotta meg azokat a traumákat, amiket most elmesélt Tücsinek (Fotó: TV2)

Anastasia életében nincs jelen édesapja

Tücsi családja után a másik feleség múltja került szóba. Anastasia elárulta, hogy édesapja nincs a képben, édesanyjával pedig nem a legjobb a viszonya.

Apukám kiskorom óta nem az életem része. Valahol biztos hiányzik, de az ami sosem volt, azt nem feltétlen tudod hiányolni. Anyummal pedig az elmúlt tíz év arról szólt, hogy öltük egymást. Kezdek vele most jóban lenni, csak gáz, hogy gyerekként én nyitok felé folyamatosan

– mesélte a Házasság első látásra Anastasiája.

A két feleség sikeresen vette ezt a feladatot és megegyeztek, hogy mivel egyiküknek sincs olyan személy az életükben, akit felhívhatnak bármikor, így legközelebb ilyen helyzetben egymást keresik majd. Tücsi és Anastasia kapcsolata így sokkal mélyebb lett, mint azt az elején gondolták volna, mivel olyan traumákról számoltak be, amiket csak a legközelebbi barátoknak meséltek eddig vagy még nekik sem.