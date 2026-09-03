Házasság első látásra: Tücsi elárulta az Origónak, mi volt az első benyomása Laciról

A Reddit és a különböző bulvár témákkal foglalkozó csoportok is egyszerűen felrobbantak tegnap este óta, mivel képernyőre került a Házasság első látásra egyik legmegosztóbb szereplője, Tücsi. Már az esküvőn is árulkodó volt, amilyen arckifejezéssel igent mondott, ám az első közös éjszaka egyszerűen rémálom volt a számára. A kihelyezett, majd felbontott óvszeres csomag, később Laci magyarázata mind arra adott jelet Tücsinek, hogy nem feltétlen tudja elképzelni vele az életet.

A Házasság első látásra 2026-os évadának eddigi legfurcsább esküvőjén van túl Tücsi és Laci (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja kitálalt férjéről

Először nem szerettem volna elvállalni a műsort, aztán úgy voltam vele, hogy kaptam egy lehetőséget az élettől és szürke egerek nem szoktak ilyen lehetőségeket kapni. Otthon pedig manifesztáltam minden nap, hogy akár álmaim pasiját is odatehetik. Vártam a mediterrán szívtiprómat, erre kaptam egy kopasz, északi pasit, két ölebbel. Ha dobermann lenne, azt mondom, de a csivava nem üti meg nálam a kutya szintet

– mondta az Origónak az újdonsült feleség.

Tücsi azt is beismerte, hogy az ő személyisége a való életben is ilyen, mint a műsorban. Ami a szívén, az az arcán is. Így pedig érthető az az arckifejezés, amit az igen kimondásakor látszott a 35 éves feleségen.

A Házasság első látásra Tücsije kitért arra is, miért kerülte az érintést újdonsült férjével (Fotó: TV2)

Tücsi arra is kitért, hogy miért kerülte az érintéseket Lacival

Nagyon szeretem, ha valaki megölel vagy megpuszil, de csak olyan emberektől fogadom el az érintést, akik közel állnak hozzám. Első blikkre nem volt meg az a szikra, hogy éreztessem a másikkal, hogy hozzám érhet

– mesélte lapunknak a Házasság első látásra felesége.

Így pedig az is kiderült, hogy Tücsi problémája nem feltétlen Laci kinézete volt, hanem a belső tulajdonságai is. „Ebben a pillanatban azt érzem, hogy még nem szeretném Lacit a személyes terembe engedni” – jegyezte meg a TV2 sztárja.