„Maga tudja, hogy nem lehet gyereke?” – Megrendítő orvosi diagnózisról vallott a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra műsorának talán a legmegosztóbb szereplője, Gombos Tünde – akit a nézők csak Tücsiként ismertek meg – már az esküvője napján óriási patáliát csapott, miután nem nyerte el a tetszését újdonsült férje, Kemenczés Laci. A csípős nyelvű feleség a kísérlet első heteiben sem fogta vissza magát, ikonikus beszólásaival és lekezelő stílusával folyamatosan borzolta a kedélyeket, ám most kiderült, a hűvös páncél mögött egy feldolgozatlan, megrendítő személyes dráma rejtőzik. Bár sokan szívtelennek tartják a szüntelenül fanyalgó asszonyt, a háttérben meghúzódó szomorú orvosi diagnózis egészen más megvilágításba helyezi a viselkedését.

A Házasság első látásra sztárja ismét összeveszett a férjével (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői ismét balhéztak

A mai adásban a házaspár kikapcsolódásként pingpongozott, ám ami békés programnak indult, az alig tíz perc leforgása alatt brutális szájkaratéba torkollott. Tücsi ezúttal is hozta a megszokott formáját, nem elég, hogy teljesen megkérdőjelezte a férje felnőttségét, még magát a pingpongot is letörölte a térképről, kijelentve, hogy az szerinte egyáltalán nem számít sportnak: „Hullafáradt vagyok és nagyon álmos, szóval nagyon nincs kedvem ehhez a programhoz, de mindegy.” Majd gyorsan nyomatékosította is az egyetlen igazi vágyát: „Mindenki hagyjon békén és hadd feküdjek vissza az ágyamba köntösben!” A verbális adok-kapok során azonban nem a sportág kapta a legnagyobb pofont, hanem Laci személye.

Laci egy álomvilágban él 45 évesen, egy kicsit rózsaszín köd van a feje fölött. Egy párkapcsolat nem erről szól, hogy csillogó szemmel meglátok valakit és belészeretek

– osztotta ki a férfit.

Lacinak nem az erős tenyeresektől kellett félnie, hanem feleségének a beszólásaitól (Fotó: TV2)

Sokkoló vallomást tett Tücsi

Bár a nézők a csípős megjegyzések miatt könnyen elkönyvelhetnék összeférhetetlennek a feleséget, a műsor bejátszójából később kiderült, hogy a kemény álarc mögött egy óriási trauma bújik meg. Egy Anastasiával folytatott négyszemközti beszélgetés során végre áttörtek a falak, és Tünde megtörten vallott a vágyairól: „Én is szerettem volna családot.” Amikor Anastasia döbbenten rákérdezett a részletekre: „Neked azt mondták teljes mértékben, hogy nem lehet?” Tünde szívbemarkoló válasza mindent megváltoztatott.

Konkrétan azt mondta az orvos, hogy Tünde, maga tudja, hogy nem lehet gyereke

– vallotta be Tücsi. Ez a megrázó orvosi diagnózis és a gyermektelenség fájdalma némiképp magyarázatot ad a feleség eddigi elutasító és tüskés viselkedésére. Bár az állandó kritizálás és a flegma stílus továbbra is megosztja a közönséget, mostanra egyértelművé vált, hogy a folyamatos elhatárolódás és a támadó fellépés lehetséges, hogy egy mélyen sérült, az anyaság álmától megfosztott nő védekezési mechanizmusa a külvilággal szemben...