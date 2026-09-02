„Nem kapok levegőt” - Óriási a pánik a Házasság első látásra műsorában

Minden nő kislányként arról álmodik, hogy egy gyönyörű ruhában, a család környezetében egy sármos férfival az oltárnál tartja meg esküvőjét. Amikor azonban a férfit sem ismered, akkor az már eléggé stresszes tud lenni, ám a ruha kinézete is egy kiemelten fontos szerepet tölt be a hölgyeknél. A Házasság első látásra mai részében pedig Maya pont ezzel a problémával találkozott, mivel a ruha nem feltétlen volt tökéletes.

A Házasság első látásra Mayája még az oltárhoz vonulás előtt megkérdőjelezte döntését (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja megijedt a nagy nap előtt

Éppen Maya ruhapróbáján történt a baki, amikor is a barátok próbálták felerőszakolni rá a fehér ruhát. „Nem kapok levegőt” – hangzott el a leendő feleségtől, így a többiek inkább abbahagyták az erőlködést.

Itt sanyargatom magam már napok óta, hogy beleférjek a ruhámba. Ebben érzem majd magamat dögösnek és magabiztosnak, aztán kiderült, hogy mégse jó rám a ruha. Nagyjából a sírás határán vagyok

– jegyezte meg Maya, aki szemmel láthatóan is nehezen viselte, hogy nem fért bele esküvői szettjébe.

A Házasság első látásra sztárjai közül eddig Ján és Juci házassága alakult a legrosszabbul (Fotó: Szabolcs László)

Már az esküvő is veszélyben?

Bár a többiek minden megtettek, amit csak tudtak, Mayában kemény kérdések merültek fel.

Nagyon bízom benne, hogy sikerül megcsinálni a ruhámat és nem kell a köntösömben oltár elé állnom. Nagyon összeszorult a gyomrom, ez is csak velem fordulhat elő. Nem vagyok egy babonás típus, de lehet, hogy ezt egy égi jelnek kellene, hogy tekintsem. Egy szerencsétlen csomagnak érzem magam, kicsit el is vette a kedvemet

– mondta a Házasság első látásra sztárja.

Az idei évadban egyszer már megtörtént, hogy valaki lefújta az esküvőt, ám ott Juci az oltár előtt döntött úgy, hogy inkább nemet mond Jánnak. Itt még a férjről nem is esett szó, ám már most megkérdőjelezte döntését Maya.

Ma 19:45-kor fény derül arra, hogy pontosan mi történik majd Maya esküvőjével és sikerül-e oltárhoz vonulnia kiválasztott ruhájában. A mai adásban megtudjuk a férj kilétét is és azt is, hogy ő mit szól majd leendő feleségéhez.