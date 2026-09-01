Bemutatta új műsorvezetőjét a TV2: a Házasság első látásra csapatához csatlakozott

Augusztus 31-én új évaddal tért vissza a TV2 Házasság első látásra című műsora, amely hétköznap és vasárnap esténként heti hat alkalommal lesz látható. A párkereső realitybe ezúttal is hat nő és hat férfi vágott bele, akiknek leghőbb vágyuk az, hogy társra leljenek, ezen az úton pedig négy elismert szakértő kíséri őket végig. Ők abban segítenek, hogy tudományos módszerek és személyes tapasztalatok alapján a műsorba jelentkezők közül megpróbálják azokat a szingliket megtalálni, akik tökéletes társai lehetnek egymásnak: név szerint Gaál Viktor pszichológus, akinek fő szakterülete az érzelmi intelligencia kutatása, Tóth Melinda pszichológus, aki kötődéssel, elköteleződéssel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkozik, Liszkay Judit okleveles kínai és nyugati asztrológus, akinek szakterülete a teljes személyiség analízis, valamint Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológus, autogén tréner és szimbólum terapeuta. A TV2 nemrég azt is bejelentette a közösségi oldalán, hogy egy új, online házigazda is csatlakozik a műsorhoz.

Új műsorvezető csatlakozott a Házasság első látásra című műsorhoz / Fotó: TV2

Új műsorvezető csatlakozott a Házasság első látásra című műsorhoz

Agukrisz készen áll, hogy veletek együtt kövesse a Házasság első látásra legizgalmasabb pillanatait, és segítsen eligazodni a felmerülő párkapcsolati helyzetekben hasznos tanácsokkal, mint a műsor red flag radarja

- írták a csatorna Instagram-oldalán, egy videó kíséretében, melyben bemutatkozott a párkereső műsor új online riportere.

Én is részese vagyok a Házasság első látásra vadonatúj évadának, de nem úgy, ahogy gondolnád. Alapvetően én leszek az, aki a háttérben majd megpróbál téged oktatni, mire figyeljél. Amolyan szerelemszakértő, vagy ismerkedési elemző, hívj, ahogyan szeretnél! Otthon vagy, gondolkozol valamit, sejtesz valamit, vagy nem is gondolnál rá, na, azt ki fogom elemezni az online térben. Gyere, és tanuljon együtt minél többet!

- mondta el Agukrisz.

Az új műsorvezető polgári neve egyébként Augusztini Krisztián: elsősorban párkapcsolati influenszerként, randi- és ismerkedési szakértőként, valamint coachként ismert, aki a közösségi média felületein oszt meg rövid, humoros és edukatív videókat a tudatos ismerkedésről, a flörtről, a testbeszédről és a párkapcsolati dinamikákról - írja a Blikk.