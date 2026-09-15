„Nem ezt az embert várta” – VV Renátó előítéletet érez feleségén

A nyilvánosság nem fogadta teljes őrülettel, hogy VV Renátó állt oltár elé a Házasság első látásra harmadik hetének első napján. Olyan korábbi történetek láttak napvilágot, amit talán sokan már el is felejtettek. Ennek ellenére az újdonsült feleség, Mercédesz nyitottan áll a kísérlethez, mivel szeretné megadni az esélyt Renátónak. A férj viszont érez egy kis előítéletet Mercédeszen, mivel az ölelés is tabu téma jelenleg kettőjük között.

A Házasság első látásra 2026-os évadának meglepetés szereplője egyelőre még nem érzi a kémiát kettőjük között (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra legújabb szereplői nem értettek egyet az intimitásban

Míg Renátó már az első este poénos megjegyzéseket tett Mercinek, addig a feleség nem szeretné elhamarkodni döntését. Egy csodásan eltöltött pár nap után egy komoly beszélgetésbe kezdett a házaspár, ahol olyan témákat feszegettek, amikről hosszú ismertség után is nehéz lenne szót ejteni.

Ha nagyon őszinték szeretnénk lenni, akkor szerintem te nem ezt az embert vártad magad mellé

– jelentette ki a felszínes beszélgetések után Renátó.

Mercédesz azonban nem fagyott le és egyből reagált a megjegyzésre. „Ha őszinte vagyok, akkor nem téged vártalak. Azonban az van a fejemben, hogy nekem a legtöbbet kell ebből kihozni, mert valamiért téged raktak mellém” – jegyezte meg a Házasság első látásra szereplője.

Bakonyi Renátó nem először mutatja meg magát ország-világ előtt (Fotó: TV2)

VV Renátó múltja a mai napig kísérti őt

A Házasság első látásra sztárja, mint már fentebb említettük, korábban a Való Világban is szerepelt, ahol saját párja szájába is beleköpött. Az ilyen tettei miatt hamar elítélhetik az emberek őt, ami miatt nem nyit olyan könnyen egy kapcsolat felé.

Még nagyon frissek vagyunk és az érződik a legjobban, hogy ő nem ezt az embert várta. Érzek az egészben egy nagyon pici előítéletet, viszont ha ez valós lenne, akkor nemet mondott volna az esküvőn. Így ezt sem mondhatom tutira

– mondta a kamerák előtt Renátó.

Az eddig megismertek alapján mindketten erős személyiségek, amit Mercédesznek is sikerült észrevennie. „Tartok attól, hogy lesznek itt súrlódások és veszekedések kettőnk között” – emelte ki az újdonsült feleség.