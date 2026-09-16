Házasság első látásra: Gyűrűlevételig fajult Renátó és Máté balhéja

Már első látásra is sokan felismerték Renátót, akire csak a „szájbaköpős” férfiként hivatkoztak a többiek. Azonban a férj gyorsan leszögezte, hogy a múltjának azon része megtörtént és nem szeretne erről többet hallani. Viszont ezt az esetet sokan nem bírják elfelejteni, köztük Máté sem, aki már a vacsorára vezető úton cinikus megjegyzéseket tesz feleségének Renátóról. A Házasság első látásra mai találkozóján pedig élesedik a helyzet és egymásnak feszül a két férfi.

A Házasság első látásra Renátója nem akart balhét, ám Máté beszólásai mellett nem tudott szó nélkül elmenni (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra műsorából hamar vacsoracsata lett

Renátó éppen arról beszél Jánnak, hogy feleslegesen nézi vissza a Való Világot, mivel teljesen hamis képet fog kapni, mint ami a valóság. Máté azonban nem tudta magában tartani gondolatait és elnevette magát, amire Renátó úgy érezte, hogy reagálnia kell.

Úgy próbálod ezt beállítani, hogy egy billogot próbáltak rád sütni valamivel kapcsolatban. Ezzel szemben az történt, hogy te mutattál valamit, amit felvettek. Ez nem ment fel az alól, amiket te csináltál

– jegyezi meg Máté.

Még a szakértők figyelmét is felkeltette, hogy az egész este alatt Máté sokkal inkább beszél Renátóról, mint saját magáról és a kapcsolatáról. A korábbi botrányos valóságshow-szereplő pedig habitusa miatt nem tudta elengedni, hogy felesége mellett ilyen megjegyzéseket kap egy számára még idegen embertől.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Máté robbantotta ki a legnagyobb balhét (Fotó: TV2)

Renátó megvédte magát

Ha én reagáltam valamit, és az abból indult ki, hogy a beteg édesanyámat szidják. Erről viszont nem beszélünk. Valószínűleg arra céloztál, hogy az exemmel hogyan kommunikáltam anno. Elég sok bizonyítékot tudnék előhozni, ami nem ide illik

– árulta el Renátó.

Azonban odáig fajult a kettőjük közötti konfliktus, hogy a korábbi botrányhős egyszer csak fogta magát és a gyűrűjét az asztalon hagyva lelépett a társaságtól. A szakértők szerint Máté a legrosszabb pillanatban találta be Renátót, aminek nem itt lett volna a helye.

Hogy pontosan mi történik még Máté és Renátó között, valamint hogyan hat ez Renátó feleségére, Mercire, az a ma esti adásból kiderül.