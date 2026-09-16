Házasság első látásra: „Nem szeretném ezt a kísérletet folytatni” – Merci kiköltözött Renátótól!

VV Renátó és Máté balhéja nagy port kavart a Való Világ egykori szereplője és újdonsült felesége házasságában. Ahogy arról már beszámoltunk, a botrányhős a közös vacsorán vette le a gyűrűjét, ám arra nem gondolt, hogy ezzel a döntésével mennyire kellemetlen helyzetbe hozza Mercit, aki a többi feleségnek mondta el a történtekről az érzéseit. Amint a Házasság első látásra párja hazaért, azonnal leültek megbeszélni a történteket. Azonban úgy tűnik, nem jutottak közös nevezőre, ugyanis a férj nem értette meg felesége problémáját, így Merci inkább összepakolt.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Renátó egy fekete bárány a többiek szemében (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Renátója most tényleg kihúzta a gyufát feleségénél

Merci elárulta férjének, hogy teljesen megalázó volt, ahogy viselkedett, és hogy a gyűrűt is levette az ujjáról. Renátó elnézést kért és elmagyarázta, hogy jelenleg milyen gondolatok vannak a fejében.

Levettem a gyűrűt, mivel azt érzem, hogy nem szeretném ezt a kísérletet tovább folytatni. Megalázva érzem magam, hogy beraktak egy olyan sakk-matt helyzetbe, amiből lépni nem tudok. Szerintem te egy szóval sem próbáltál megvédeni, így én is mondhatnám, hogy megaláztál. Nem kértem, hogy maradjál, de a gyűrű a te ujjadon van, így nyugodtan kiállhattál volna értem

– jelentette ki VV Renátó.

A férj azt is kiemelte: nem elvárható tőle, hogy csöndben hallgassa, ahogy mások az ő múltját firtatják. Merci egy ideig csöndben hallgatta, ahogy férje részben őt, részben pedig a többieket szidta, ám ő sem maradhatott szó nélkül.

A pár vitája hamar elharapódzott (Fotó: TV2)

Merci nem érzi jogosnak Renátó kritikáját

Mielőtt ledobtad a gyűrűt, azért szóltam hozzád, hogy menjünk ki beszélni. Azt szerettem volna, hogy kivigyelek ebből a sz@r helyzetből és te hozzám se szóltál. Ha akkor kimegyünk, beszélgetünk és visszamegyünk, mint ha nem történt volna semmi, az nem lett volna jobb?

– tette fel a kérdést a Házasság első látásra Mercije.

Renátó szerint azonban ez sem lett volna jó megoldás, mivel akkor menekülésnek fogta volna fel a társaság és azért nevettek volna rajta. Véleménye szerint egy olyan helyzetbe hozta Máté, amiből nem jöhetett volna ki jól. Merci pedig megelégelte férje mentegetőzését. „Nyugodjál meg, itt hagylak éjszakára és valamit kezdjél ezzel” – jegyezte meg Merci, aki ezek után a kameráknak meglepő nyilatkozatot tett.

Szerintem Renátó nem azért érkezett a műsorba, hogy szerelmet találjon, hanem hogy tisztára mossa a nevét. Szerintem adtam neki elég bizalmat és nem tudom, innentől kezdve mennyit tudok neki adni

– árulta el a Házasság első látásra sztárja.