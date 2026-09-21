„Azért jöttem, hogy szerelmes legyek” - VV Renátó megszólalt a botrányáról

Már az esküvőn is érződött a feszültség Renátó és a többiek között. Míg a Házasság első látásra szereplői táncoltak és jól érezték magukat, addig Renátó és Merci görcsösen ültek asztaluknál. Az újdonsült férj azonban most lapunknak elárulta, hogy hogyan élte meg a nagy napot és milyen gondolatok vannak a fejében a folyamatos előítéletek miatt.

A Házasság első látásra 2026-os évadában a szereplők teljesen lefagytak, amikor megpillantották VV Renátót az oltárnál (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Renátója elárulta véleményét az első hétről

Meglepő volt számomra, hogy ott voltak a jelenlegi párok. Őszintén szólva nem is örültem nekik. A viselkedésük miatt is, illetve én csak a televízión keresztül láttam azt, hogy mennyi ocsmányságot mondtak rólam. Láttam a családomon és Merci családján is, hogy valami nincs rendben. Nagyon rosszul esett, mivel olyan dolgokat hallottam magamról, amik nem is igazak vagy egyáltalán nem tudtam róla

– mondta lapunknak a korábbi ValóVilág szereplő.

A korábbi botrányok után komoly életmódváltásba kezdett Renátó, aki megnyitotta saját fodrász szalonját. Azonban, amikor egy korábban ennyire elítélt személyiség visszatér egy műsorba, akkor előkerülnek a régi emlékek. „Szerintem nem bántottam senkit, nem öltem embert és mindenkinek azt kívánom, hogy a szexuális együttlétben legyen egy olyan partnere, akivel szájba merik egymást köpni. Nem én tehetek róla, hogy a csatorna ezt lehozta. Az, hogy a többiek emiatt méltatlanul viselkedtek a családok előtt, az pedig nem engem minősít” — jelentette ki a Házasság első látásra sztárja.

A Házasság első látásra Renátója az Origónak elárulta, hogy miért érkezett a műsorba (Fotó: TV2)

Renátó csalódott a többi szereplőben

Nem gondoltam volna, hogy ennyire rosszindulatú emberekkel leszek egy műsorban. Az előző évadokból kiindulva nem hittem volna, hogy a mi évadunk erről fog szólni. Azzal tisztában voltam, hogy a nézők hogy fognak reagálni. Bárki szerepelt már műsorban és úgy dönt, hogy ismét kiáll az emberek elé, azt be fogják támadni mindennel

– árulta el a Házasság első látásra sztárja.

Renátó bízott abban, hogy ebben a műsorban sikerül megtalálnia a szerelmet és képes lesz megmutatni a valódi arcát. „Abban bíztam, hogy kapok egy olyan lányt, aki mellett ki tudok teljesedni és amit a másik csatorna rám rakott vizes törölköző, azt le tudom majd mosni magamról. Én tényleg azért jöttem, hogy megtaláljam életem párját, és ha szerelmes vagyok, akkor kiderül, hogy milyen vagyok a mindennapi életben” – mondta lapunknak Renátó.