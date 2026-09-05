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tim burton

Arcpirító helyzetben kapták lencsevégre a színésznőt és fiatal szeretőjét

1 órája
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Helena Bonham Carter 38 éves párja, Rye Dag Holmboe kutyasétáltatás közben egy ránctalanító kezeléseket, botoxot és ajakfeltöltést hirdető plakát QR-kódját kezdte el nézegetni, miközben a szerelme mellette várakozott.
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tim burtonkapcsolathelena bonham carter

A pár már nyolc éve van együtt, és a 21 év korkülönbség ellenére továbbra is boldog kapcsolatban él. Helena Bonham Carter korábban azt mondta párjáról, hogy „öreg lélek egy fiatal testben”, és szerinte a férfi érettsége miatt egyáltalán nem érzi a korkülönbséget.

Helena Bonham Carter
Helena Bonham Carter
Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / ANADOLU

Helena Bonham Carter fiatal párja botoxreklám előtt állt meg

A színésznő 2018-ban, egy közös ismerősük esküvőjén találkozott először Rye-jal. A kapcsolatuk azután alakult ki, hogy Bonham Carter szakított hosszú éveken át tartó párjával, Tim Burton rendezővel, akivel két gyermeke született.

Bonham Carter korábban arról is beszélt, hogy nem akar férjhez menni. Úgy véli, nem lenne egészséges ígéret azt mondani valakinek, hogy örökre vele marad.

A színésznő és művészettörténész párja most is jókedvűen sétáltatta kutyáikat Londonban, amikor a szépségápolási hirdetés felkeltette Rye figyelmét.

 

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