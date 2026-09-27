Herczeg Zoltán elmondta, mit gondol a kábítószerügyéről - videó

Herczeg Zoltán állítása szerint születésnapján, szeptember 24-én kapta kézhez az ügyészség levelét, amelyben a korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés helyett letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozzák. A divattervező úgy gondolja, már az eddig elszenvedett büntetés is jóval több volt annál, mint amit az ügy indokolt volna. A másodfokú tárgyalást 2027 februárjára tűzték ki.

Herczeg Zoltán divattervező

Fotó: MW

Már februárban beszámoltunk arról, hogy az ügyészség fellebbezése miatt folytatódik az eljárás. A vádhatóság az elsőfokú ítélet súlyosítását szeretné elérni, így a következő tárgyaláson ismét napirendre kerül Herczeg Zoltán büntetőügye.

Herczeg szerint nincs új körülmény az ügyben

Herczeg Zoltán úgy véli, hogy az ügyben már így is súlyos következményekkel kellett szembenéznie.

Úgy gondoljuk, hogy egy marék fű birtoklásáért az a 180 nap fegyház előzetes is bőven sok, amin túl vagyok

– mondta az RTL-nek adott videóinterjúban.

A divattervező szerint a másodfokon két álláspont ütközik majd, és bízik abban, hogy az elsőfokú döntést jóváhagyják.

Mi vélelmezzük, hogy se pro, se kontra nem fog alakulni ez az ügy, hanem minden jel szerint jóváhagyja a másodfokú bírói testület az elsőfokú döntést, hiszen azóta sem merült fel semmilyen új információ

– fogalmazott.

Herczeg azt is furcsállja, hogy a levélen 2026 februári dátum szerepel, miközben azt csak szeptember 24-én kapta kézhez. A másodfokú tárgyalást 2027 februárjára tűzték ki.

Jövő februárig malmozunk, várakozunk, és bízunk abban, hogy a másodfokú bírói testület is ugyanolyan bölcs lesz és éleslátó, mint az első fokon eljáró bíró, mert egyéb körülmények nem merültek fel, nem is merülhetnek föl. Azóta meg pláne, minta polgárként viselkedem. Talán tőlem tisztább és egyenesebb és hitelesebb arc most nemigen létezik ebben a témában, az hiszem, az országban.

– mondta. A magyar divatguru nem akarja, hogy az ügy beárnyékolja az életét.

Herczeg Zoltánt kábítószer-kereskedelem gyanújával vették őrizetbe 2022 októberében.

Fél évet töltött előzetes letartóztatásban, majd 2023 áprilisától augusztus 20-ig házi őrizetben volt, miközben nyomkövetőt kellett viselnie. Az elmúlt három évben szabadlábon védekezhetett.

„Szomorúság elillan, csalódottság elillan. Tehát a fény felé nézünk, és akkor az árnyék mindig mögénk kerül. Most is ez van. Ott a fény, és mögöttem az árnyék. Ehhez tartom magam” – fogalmazott.