"26 éve vagyunk együtt. Átgondoltam" - megnősült Hevér Gábor

Nagy bejelentést tett a Heti Hetes vasárnap esti, szezonnyitó adásában Hevér Gábor: a színész ekkor elárulta, hogy két héttel ezelőtt feleségül vette két lánya édesanyját, akivel immár 26 éve alkotnak egy párt.

Megházasodott Hevér Gábor / Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar

Megházasodott Hevér Gábor

26 éve vagyunk együtt. Átgondoltam

- jelentette be viccelődve a színész, majd úgy folytatta:

Balatongyörökön volt az esküvőnk, és utána elvittem nászútra Gyenesdiásra, az 8 km.

Hevér Gábor ezután komolyabbra fordította a szót, és kijelentette, a világ legszebb esküvője volt az övék, habár már aznap este játszania kellett, így nászéjszaka helyett nászdélutánjuk volt.

Új arcokkal tért vissza a Heti Hetes Vasárnap este a nyári szünet után folytatódott a Heti Hetes, amelynek első őszi adásában két új szereplő is bemutatkozott. Az RTL korábbi közlése szerint Járai Máté színművész és Janklovics Péter humorista csatlakozott a műsor csapatához, az első adásban rajtuk kívül pedig Fancsikai Eszter, Hevér Gábor, Kajdi Csaba, Lilu és Nagy Ádám szerepelt.



