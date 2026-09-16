Élő adásban, könnyek között jelentette be a műsorvezető: balesetben meghalt a közkedvelt híradós

A megrázó eset kedd este történt Los Angeles Chatsworth negyedében. Az NBC4 és a Telemundo 52 közös híradós helikoptere éppen egy halálos buszbalesetről tudósított a magasból, amikor hirtelen veszíteni kezdett a magasságából, majd nagy sebességgel a földbe csapódott.

Híradós halt meg a balesetben: élő adásban jelentették be a hírt

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A becsapódást követően a gép azonnal hatalmas lángokkal égett, a robbanás pedig a közelben parkoló autókat is felgyújtotta. A helikopter utolsó pillanatairól készült felvételeken még hallatszik a megszólaló vészjelző és a motor megváltozott hangja, mielőtt a kép pörögni kezdett és a közvetítés megszakadt.

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A tragikus hírt Colleen Williams, a csatorna hírcsoportjának arca jelentette be a nézőknek, akinek a hangja többször elcsuklott, és a könnyeivel küszködött élő adásban.

„Tudtuk, hogy egy híradós helikopterről van szó. Tudtuk, hogy elveszítettük a kapcsolatot a munkatársainkkal, és most kaptuk meg a megerősítést, hogy a NewsChopper 4 nem sokkal este 7 óra előtt lezuhant Chatsworth-ben” – mondta megrendülten a stúdióban.

A csatorna ezután rövid időre meg is szakította az adást, hogy a munkatársak fel tudják dolgozni a sokkoló veszteséget.

Három halálos áldozat

A katasztrófában három ember életét vesztette, egy további személy pedig megsérült. A helikopter fedélzetén csak a közönség által rajongásig szeretett, szakmájában úttörőnek számító Eliana Moreno – akit a nézők csak „Eli a heliben” néven ismertek – és a több mint 14 ezer repült órával rendelkező George Marciniw pilóta tartózkodott.

A harmadik áldozat a hatóságok szerint egy gyalogos, aki szerencsétlen módon éppen a becsapódás közelében tartózkodott. A tragédia pontos okait a rendőrség és a légügyi hatóságok még vizsgálják.