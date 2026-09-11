Ez meglepett valakit? Hörcher László ezúttal A legjobb ajánlatban borult ki - videó

Hörcher László ismét megmutatta, hogy nem viseli jól a kritikát. A Horrorka művésznéven ismert „előadóművész” több alkalommal is megfordult a tehetségkutató zsűrije előtt, produkciói pedig rendre „emlékezetesre” sikerültek: gitárdarabok repkedtek, a kritikákra pedig indulatosan, káromkodva reagált.

Újabb műsorban borult ki Hörcher László. Az előadóművész ezúttal A legjobb ajánlat stúdiójában akadt össze a zsűrivel egy festménye miatt

Fotó: RTL Facebook-oldala

Hörcher László ismét kiakadt

Hörcher László ezúttal az RTL másik műsorában, A legjobb ajánlatban tűnt fel, ahol festményeivel kavarta fel az állóvizet.

Miután Kováts Dávid kemény kritikát fogalmazott meg az egyik alkotásáról, Horrorka nyomdafestéket nem tűrően reagált a kritikára.

A festő indulatosan osztotta ki a bírálót, a helyzet pedig annyira elmérgesedett, hogy Czeglédi Laura hiába kérte, hogy hagyja el a stúdiót.