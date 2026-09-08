Komoly pénzt kaptak azért, hogy 36 órán át ugyanazt a horrort nézzék

Különleges kihívásra vállalkoztak New Yorkban: a résztvevőknek akár 36 órán át kellett ugyanazt a horror-thrillert újra és újra végigülniük a pénznyereményért. A produkció forgalmazója, a Neon olyan próbatételt hirdetett, amelyben a jelentkezőknek az It Ends vetítésén kellett kitartaniuk minél tovább – olvasható az Independent oldalán.

Nem mindennapi kihívás: 36 órán át ugyanazt a horrort nézték.

Fotó: Shutterstock

A szabályok egyszerűek voltak:

péntek este 7 órától vasárnap reggel 7 óráig a vetítőtermet kizárólag mosdószünetre hagyhatták el.

Minden eltöltött percért 25 cent járt, így a maximális alapnyeremény 540 dollár, vagyis mintegy 170 ezer forint lehetett.

A kihívás maga volt a horror

A 27 éves Fola Olusanyának ötször sikerült végignéznie a 89 perces horrorfilmet, ám a hosszú órák alatt komoly fejfájással küzdött. Mint mondta, a harmadik kör végére már annyira kimerült, hogy gyakorlatilag mindenen nevetett.

A szervezők takaróval, vízzel és harapnivalókkal készültek, a résztvevők pedig otthonról hozott kaját és italt is magukkal vihettek. Aki mind a 36 órát teljesítette, az 540 dollár mellé további 500 dolláros bónuszt kapott.

NYC: How long can you last on the endless road?



Join the 36-hour screening marathon of IT ENDS. To enter, post a :60 video on Instagram explaining why you and three friends have what it takes to go the distance. Additional details: https://t.co/4tUZiiwtVX pic.twitter.com/5giWPnRG4o — NEON (@neonrated) August 12, 2026

24 alkalommal látták a filmet

Egy négyfős társaságnak sikerült végig kitartania:

24 alkalommal látták az It Ends-t, amivel fejenként 1040 dollárt, csaknem 330 ezer forintot kerestek.

A győztesek szerint a barátságuk és a jókedv segített átvészelni a végeláthatatlan éjszakát. Egy idő után már kívülről fújták a párbeszédeket, a jelenetek alatt együtt táncoltak, és egymás között poénkodtak a filmen.

Nevettünk, sírtunk, együtt éltük át az egészet

– írta egyikük a produkcióról. Egy másik győztes szerint a végére már szinte kívülről tudta az egészet: „A tudatalattim részévé vált.”

A marketingfogás végül különleges közösségi élménnyé alakult: a résztvevők 36 óra alatt szinte kívülről megtanulták a horrort, miközben egymáshoz is közelebb kerültek.