Megdöbbentő bejelentést tett a horrorfilmek sztárja: már csak öt éve lehet hátra

Bruce Campbell, a Gonosz halott (The Evil Dead) filmek sztárja elárulta, hogy orvosai jelenlegi prognózisa szerint nagyjából öt éve lehet hátra – adta hírül az Entertainment.

Már csak öt éve lehet hátra a horrorfilmek legendájának

Fotó: Renaissance Pictures/AFP

A 68 éves színész a The Adam Carolla Show című műsorban beszélt állapotáról, hónapokkal azután, hogy nyilvánosságra hozta: rákot diagnosztizáltak nála.

Az orvosok öt évet jósolnak nekem

– mondta Campbell, aki nem árulta el, pontosan milyen daganatos betegséggel küzd. Amikor a műsorvezető megkérdezte, hogy ez azt jelenti-e, hogy öt év van hátra az életéből, a horrorfilmek kultikus sztárja röviden annyit mondott: „Nagyjából.”

„Nagyjából öt évem lehet” – megrázó vallomást tett a horrorfilmek sztárja, Bruce Campbell.

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Nem akar a rákra összpontosítani

A színész ennek ellenére próbál optimista maradni. Bízik abban, hogy a következő években sokat fejlődhetnek a kezelések, és nem akarja, hogy a betegsége határozza meg az életét.

Úgy döntöttem, hogy együtt élek vele, nem pedig belehalok

– fogalmazott. A színész azt is elmondta, hogy tudatosan kerüli azokat a csoportokat, ahol más, hasonló betegséggel küzdő emberek osztják meg tapasztalataikat, mert nem akar belekerülni a „rák útvesztőjébe”.

Campbell márciusban jelentette be, hogy rákos. Akkor azt mondta, betegsége kezelhető, de nem gyógyítható.

A diagnózis miatt a munkából is vissza kellett vennie, ugyanakkor nyáron igyekezett felkészülni arra, hogy ősszel népszerűsíthesse új filmjét, az Ernie és Emma című alkotást.

Az Evil Dead tette ismertté

Bruce Campbell nevét elsősorban a Gonosz halott (The Evil Dead) tette világszerte ismertté. Az Evil Dead filmek Ash Williams szerepével vált kultikus színésszé, a karaktert pedig később az Ash vs. Gonosz halott című sorozatban is eljátszotta. Korábban arról is beszámoltunk, hogy durván nekiment az új Gonosz halott-filmeknek a régi alkotások ikonikus figurája.

A színész a Minden lében négy kanál című sorozatban is szerepelt, emellett olyan filmekben játszott, mint a Bubba Ho-Tep – A fáraó feltámadása és a Crimewave – Hullámvasút.