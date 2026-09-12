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betegség

Megdöbbentő bejelentést tett a horrorfilmek sztárja: már csak öt éve lehet hátra

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Öt év – ennyi időt jósolnak jelenleg Bruce Campbellnek, aki márciusban hozta nyilvánosságra, hogy rákot diagnosztizáltak nála.
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betegségbruce campbellevil dead

Bruce Campbell, a Gonosz halott (The Evil Dead) filmek sztárja elárulta, hogy orvosai jelenlegi prognózisa szerint nagyjából öt éve lehet hátra – adta hírül az Entertainment

horror
Már csak öt éve lehet hátra a horrorfilmek legendájának
Fotó: Renaissance Pictures/AFP

A 68 éves színész a The Adam Carolla Show című műsorban beszélt állapotáról, hónapokkal azután, hogy nyilvánosságra hozta: rákot diagnosztizáltak nála.

Az orvosok öt évet jósolnak nekem

– mondta Campbell, aki nem árulta el, pontosan milyen daganatos betegséggel küzd. Amikor a műsorvezető megkérdezte, hogy ez azt jelenti-e, hogy öt év van hátra az életéből, a horrorfilmek kultikus sztárja röviden annyit mondott: „Nagyjából.”

From the cast, actor Bruce Campbell poses on arrival for the Los Angeles premiere of "Ash vs Evil Dead" in Hollywood, California on October 28, 2015. The television series premieres on October 31. AFP PHOTO/ FREDERIC J. BROWN (Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP)
„Nagyjából öt évem lehet” – megrázó vallomást tett a horrorfilmek sztárja, Bruce Campbell.
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Nem akar a rákra összpontosítani

A színész ennek ellenére próbál optimista maradni. Bízik abban, hogy a következő években sokat fejlődhetnek a kezelések, és nem akarja, hogy a betegsége határozza meg az életét.

Úgy döntöttem, hogy együtt élek vele, nem pedig belehalok

 – fogalmazott. A színész azt is elmondta, hogy tudatosan kerüli azokat a csoportokat, ahol más, hasonló betegséggel küzdő emberek osztják meg tapasztalataikat, mert nem akar belekerülni a „rák útvesztőjébe”.

Campbell márciusban jelentette be, hogy rákos. Akkor azt mondta, betegsége kezelhető, de nem gyógyítható. 

A diagnózis miatt a munkából is vissza kellett vennie, ugyanakkor nyáron igyekezett felkészülni arra, hogy ősszel népszerűsíthesse új filmjét, az Ernie és Emma című alkotást.

Az Evil Dead tette ismertté

Bruce Campbell nevét elsősorban a Gonosz halott (The Evil Dead) tette világszerte ismertté. Az Evil Dead filmek Ash Williams szerepével vált kultikus színésszé, a karaktert pedig később az Ash vs. Gonosz halott című sorozatban is eljátszotta. Korábban arról is beszámoltunk, hogy durván nekiment az új Gonosz halott-filmeknek a régi alkotások ikonikus figurája.

A színész a Minden lében négy kanál című sorozatban is szerepelt, emellett olyan filmekben játszott, mint a Bubba Ho-Tep – A fáraó feltámadása és a Crimewave – Hullámvasút.

 

 

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