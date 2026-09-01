Megmutatta a fiait Horváth Éva: ilyen nagy már Kristóf és Alex

Születésnapot ünnepelt a gyermekeivel az egykori szépségkirálynő. Horváth Éva ritkán mutatja meg a fiait a közösségi médiában, ezúttal azonban kivételt tett, a közzétett fotókon pedig jól látható, mennyire megnőtt mostanra Kristóf és Alex, akik nagyon hasonlítanak egymásra.
Ötéves lett a minap Horváth Éva kisebbik fia, Alex. Az egykori szépségkirálynő ebből az alkalomból néhány képpel jelentkezett a közösségi oldalán, melyeken az ünnepelt mellett idősebb gyermeke, Kristóf is felbukkant.
Nagyon megnőttek Horváth Éva fiai
Csak fújtuk a gyertyát egész hétvégén. Alex 5 éves lett! Váljon valóra minden álmod
- írta az Instagram-oldalán Éva, a képek kíséretében.
A korábbi modell egyébként ritkán mutatja meg a követőinek a gyerekeit, ám a különleges alkalomból kifolyólag kivételt tett: ekkor a rajongók láthatták, hogy megnőtt a két fiú, illetve azt is, mennyire hasonlítanak egymásra.
A fotókat IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
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Nagyot fordult a világ az elmúlt időszakban Horváth Éva körül. Az egykori szépségkirálynő korábban súlyos motorbalesetet szenvedett Balin, ami után haza kellett térnie Magyarországra, hogy kezeléseken essen át. A hosszas távollét miatt a kapcsolata a párjával és gyermekei apjával végképp megromlott, így a szakítás mellett döntöttek. Azóta Éva a gyerekeivel együtt Magyarországon telepedett le, akik elmondása szerint itt fogják folytatni az iskolát és az óvodát.