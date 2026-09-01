Megmutatta a fiait Horváth Éva: ilyen nagy már Kristóf és Alex

Ötéves lett a minap Horváth Éva kisebbik fia, Alex. Az egykori szépségkirálynő ebből az alkalomból néhány képpel jelentkezett a közösségi oldalán, melyeken az ünnepelt mellett idősebb gyermeke, Kristóf is felbukkant.

Nagyon megnőttek Horváth Éva fiai / Fotó: hot! magazin/archív

Nagyon megnőttek Horváth Éva fiai

Csak fújtuk a gyertyát egész hétvégén. Alex 5 éves lett! Váljon valóra minden álmod

- írta az Instagram-oldalán Éva, a képek kíséretében.

A korábbi modell egyébként ritkán mutatja meg a követőinek a gyerekeit, ám a különleges alkalomból kifolyólag kivételt tett: ekkor a rajongók láthatták, hogy megnőtt a két fiú, illetve azt is, mennyire hasonlítanak egymásra.

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