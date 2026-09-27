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Playboy

Pontosan 9 évvel ezelőtt hunyt el Hugh Hefner: különleges fotók a Playboy-pápa életéből

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Kilenc évvel ezelőtt, 91 évesen hunyta le a szemét a megosztó milliárdos. Hugh Hefner életéből gyűjtöttünk össze különleges felvételeket.
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PlayboyHugh Hefnergaléria

Napra pontosan 9 évvel ezelőtt, 2019. szeptember 27-én hunyt el Hugh Hefner: a Playboy-villában hunyta le örökre a szemét. A botrányos lapkiadó még 1992-ben megvette végső nyughelyét a Los Angelesi Westwood Memorial Parkban, méghozzá Marilyn Monroe mellett. "Túl csábító lehetőség az öröklétet Marilyn mellett tölteni ahhoz, hogy kihagyjam" – jelentette ki Hugh egy 2009-es interjú során.

A pont 9 évvel ezelőtt elhunyt Hugh Hefner egész életében gyönyörű nőkkel vette körül magát
A pont 9 évvel ezelőtt elhunyt Hugh Hefner egész életében gyönyörű nőkkel vette körül magát
Fotó: kg1 / kg1

Hef – ahogy sokan szólították – mind a magánéletében, mind a karrierjében botrányt botrányra halmozott. Partnerei számáról legendák keringenek, villájában valóságos háremet tartott még időskorában is, ráadásul a Playboy indulása sem épp tisztességesen alakult. Az akkor 25 éves Hefner 1952 januárjában hagyta ott az  Esquire magazint, miután megtagadták tőle a béremelést. Inkább fogta magát, és felvett 600 dollár kölcsönt, valamint összekalapozott 8000 dollárt nem kevesebb, mint 45 befektetőtől, hogy elindítsa az újságát, amit eredetileg Stag Party-nak akart nevezni. Az egyik befektető (1000 dollárral) egyébként a saját édesanyja volt, aki ugyan nem különösebben hitt a magazinban, a fiában azonban annál inkább.

A Playboy első száma végül 1953 decemberében jelent meg, címlapján Marilyn Monroe-val, akiről még 1949-ben, álnéven készültek meztelen képek egy naptárhoz. Hefner egy fillért sem fizetett Monroe-nak a képekért, ami azonnal meghozta a sikert: a lapszám 50 ezer példányban kelt el. A többi – ahogy mondani szokás – történelem.

Különleges fotók Hugh Hefner életéből

Galériánk az alábbi fotóra kattintva lapozható végig:

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Hugh Hefner Passes Away at 91
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Galéria: Anyja fizette Hugh Hefner Playboy-át: különleges fotók a milliárdos életének 91 évéből
Fotó: AFP, Northfoto
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9 évvel ezelőtt, 2017. szeptember 27-én, 91 éves korában hunyt el Hugh Hefner. Néhány ritkábban látott felvétellel emlékezünk a Playboy-pápára

 

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