Jön a nagy változás az időjárásban! Németh Lajos hívta fel erre az emberek figyelmét

Az iskolakezdés alkalmával beköszönt a hűvösebb, ám még rövid nadrágos időjárás. Németh Lajos meteorológus szerint azonban a következő héten már elérkezik az igazi évszakváltás, amikor már a pulóverek is előkerülnek. Most a TV2 Mokka műsorában mesélt arról, hogy mégis mire lehet számítani szeptember középső heteiben és az utána következő időszakban.

Németh Lajos szerint a nyári időjárást még nem kell siratni, mivel bármikor visszatérhet a harmincfokos meleg (Fotó: Tumbász Hédi)

Ilyen lesz az időjárás Németh Lajos szerint

Az előrejelzések szerint a kánikulai meleg után érkezik a késő nyári időjárás és ilyenkor a 25 fok körüli hőmérséklet. A jövő héten, ha nem is az ősz köszönt be, de felhősebb, változékonyabb lesz az idő, és már nem lesz kánikulai meleg

– jelentette ki a híres meteorológus.

Ebben az időben gyakran emlegetik azt a kifejezést, hogy évszakváltó front, ám kevesen tudják, hogy ez mit is jelent valójában. „Ez egy nagyon jó kifejezés. Az elmúlt napokban még egész Magyarországon 30 fok felett volt a hőmérséklet, Csongrádban pedig 32,5 fok volt. Hát mi ez, ha nem kánikula, ha nem hőségnap? Amikor az országban valahol elérjük a 30 fokot, akkor azt hőségnapnak definiáljuk. Az évszakváltó front pedig annyit jelent, hogy a 30 feletti fok már nem lesz jelen Magyarország térségében. Fázni nem fogunk, csupán rétegesebben kell öltözködni” – mondta a Mokka stábjának Németh Lajos.

Németh Lajos felhívta a figyelmet, hogy a hétvégén is lehet számítani esőzésre (Fotó: Facebook)

A hétvégén egy gyengébb hidegfront érkezik

A mostani hidegfront nem az északváltó front lesz, ilyen nyáron is előfordult, gyengécske, de arra van ereje, hogy megerősödjön az északi, észak-nyugati szél. Három-négy fokkal hidegebb levegő érkezik egész Magyarország területére és elszórtan előfordulhatnak záporok és zivatarok is. Inkább a szél miatt érezzük majd a front áthaladását

– emelte ki Németh Lajos.

Szerencsére azonban még nem kell temetni a nyarat és a 30 fokot sem, mivel a hidegfront nem azt jelenti, hogy szeptember második felében nem térhet vissza egy hasonló kánikulai meleg. Így pedig nem kell elengedni a szabadtéri programokat, csupán egy esernyővel is készülni kell majd a családoknak.