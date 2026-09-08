II. Erzsébet már 4 éve nincs velünk: Legmeglepőbb tetteivel emlékezünk rá

II. Erzsébet királynő 70 év, 7 hónap és 2 napon át volt brit monarchia feje, és ezen időszak alatt bőven akadtak pillanatok, amikor maga is félretette a szigorú előírásokat. Volt, hogy egy tragikus pillanatban hajtott fejet, de arra is volt példa, hogy egy ölelést viszonzott. A néhai uralkodó halálának negyedik évfordulóján összegyűjtöttük azokat a pillanatokat, amikor II. Erzsébet a saját szabályain is lazított, és amelyek közül néhány mára a királynő legendás történetei közé kerültek.
II. Erzsébet királynő fejet hajtott Diana koporsója előtt
1997-ben Diana hercegnő temetése az egész világot megrázta. Amikor a koporsó a Buckingham-palota előtt elhaladt, II. Erzsébet mélyen fejet hajtott előtte. A királynő ezzel olyan gesztust tett, amely különösen erősnek számított egy olyan uralkodótól, akinek a nyilvános szerepléseit szigorú szabályok övezték. A pillanatot sokan Diana előtti személyes tisztelgésként értelmezték.
Halálra rémítette a későbbi szaúdi királyt
1998-ban egészen más okból került szóba a protokoll. II. Erzsébet maga ült a volán mögé, amikor a skóciai Balmoral birtokon körbevezette a későbbi Abdullah királyt. A brit uralkodó egy Land Roverrel szállította vendégét, méghozzá nem éppen nyugodt tempóban: a kanyargós hegyi utakon állítólag szándékosan nagy sebességgel vezetett, amit a szaúdi trónörökös meglehetősen rosszul viselt. A történet pikantériája, hogy Szaúd-Arábiában ekkor még a nők számára tilos volt autót vezetni. Így a királynő nemcsak a hivatalos formaságokat hagyta figyelmen kívül, hanem meglehetősen emlékezetes „vezetési leckét” is adott vendégének.
Michelle Obama egyszerűen megölelte
2009-ben Barack és Michelle Obama látogatott a Buckingham-palotába, ahol egy olyan pillanat történt, amelyre alighanem senki nem számított. A First Lady átkarolta II. Erzsébetet, a királynő pedig nem húzódott el, hanem viszonozta a gesztust. A jelenet azért volt különleges, mert a királyi család tagjait hagyományosan nem illik megérinteni, hacsak ők maguk nem kezdeményezik a fizikai kontaktust. Az ölelés végül nem botrányként maradt emlékezetes, hanem éppen ellenkezőleg: az uralkodó egyik legemberibb pillanataként.
Meghan Markle-t már menyasszonyként meghívta karácsonyra
2017-ben II. Erzsébet újabb szokatlan döntést hozott. Meghívta Meghan Markle-t a sandringhami karácsonyi ünnepségre, még azelőtt, hogy Harry herceg felesége lett volna. Meghan akkor már Harry menyasszonya volt, és az ünnepi istentiszteleten is együtt jelentek meg a királyi család többi tagjával. A meghívás azért számított különlegesnek, mert a karácsonyi családi összejövetel hagyományosan a királyi család tagjainak és házastársaiknak szólt.
Virágcsokrot is elfogadott egy rajongótól
2019-ben egy kerti parti során egy blogger virágcsokrot nyújtott át a királynőnek. II. Erzsébet pedig egyszerűen megállt, átvette a csokrot és megköszönte. A gesztus azért okozott meglepetést, mert az ilyen rendezvényeken a biztonsági és szervezési szabályok miatt nem volt megszokott, hogy az uralkodó közvetlenül a tömegből fogadjon el virágot. A királynő azonban ezúttal nem a szabálykönyvet követte, hanem elfogadta a kedves gesztust.
Paddingtonnal még a királyi uzsonnát is felrúgta
Talán minden korábbi jelenetet felülmúlt, amikor II. Erzsébet 2022-ben, a platina jubileuma alkalmából leült teázni Paddington medvével. A titokban forgatott kisfilmben a királynő és az ügyetlen medve egy asztalnál ültek, Paddington pedig még a saját lekváros szendvicsét is előhúzta a kalapjából. A helyzet már önmagában abszurd volt, ám a poén csak ezután jött. II. Erzsébet ugyanis kinyitotta legendás fekete táskáját, és elővett egy saját lekváros szendvicset. „Én itt tartom az enyémet. Későbbre” – mondta, miközben megmutatta a medvének a tartalékát.
De egy másik kisfilmjére is felehetően sokan emlékeznek. A londoni olimpia nyitóünnepségét Daniel Craig James Bondjával indította, természetesen corgi kísérettel.