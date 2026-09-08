II. Erzsébet már 4 éve nincs velünk: Legmeglepőbb tetteivel emlékezünk rá

A királynő szívesen fogadta az ölelést (Fotó: Daniel Hambury, Pool/AP)

Meghan Markle-t már menyasszonyként meghívta karácsonyra

2017-ben II. Erzsébet újabb szokatlan döntést hozott. Meghívta Meghan Markle-t a sandringhami karácsonyi ünnepségre, még azelőtt, hogy Harry herceg felesége lett volna. Meghan akkor már Harry menyasszonya volt, és az ünnepi istentiszteleten is együtt jelentek meg a királyi család többi tagjával. A meghívás azért számított különlegesnek, mert a karácsonyi családi összejövetel hagyományosan a királyi család tagjainak és házastársaiknak szólt.

II. Erzsébet és Meghan Markle kapcsolata kezdetben még jó volt, aztán a színésznő kimutatta valós énjét

(Fotó: AP Images)

Virágcsokrot is elfogadott egy rajongótól

2019-ben egy kerti parti során egy blogger virágcsokrot nyújtott át a királynőnek. II. Erzsébet pedig egyszerűen megállt, átvette a csokrot és megköszönte. A gesztus azért okozott meglepetést, mert az ilyen rendezvényeken a biztonsági és szervezési szabályok miatt nem volt megszokott, hogy az uralkodó közvetlenül a tömegből fogadjon el virágot. A királynő azonban ezúttal nem a szabálykönyvet követte, hanem elfogadta a kedves gesztust.

II. Erzsébet a protokollt megszegve elfogadott egy csokrot (Fotó: Chris Jackson/Getty Images)

Paddingtonnal még a királyi uzsonnát is felrúgta

Talán minden korábbi jelenetet felülmúlt, amikor II. Erzsébet 2022-ben, a platina jubileuma alkalmából leült teázni Paddington medvével. A titokban forgatott kisfilmben a királynő és az ügyetlen medve egy asztalnál ültek, Paddington pedig még a saját lekváros szendvicsét is előhúzta a kalapjából. A helyzet már önmagában abszurd volt, ám a poén csak ezután jött. II. Erzsébet ugyanis kinyitotta legendás fekete táskáját, és elővett egy saját lekváros szendvicset. „Én itt tartom az enyémet. Későbbre” – mondta, miközben megmutatta a medvének a tartalékát.

De egy másik kisfilmjére is felehetően sokan emlékeznek. A londoni olimpia nyitóünnepségét Daniel Craig James Bondjával indította, természetesen corgi kísérettel.