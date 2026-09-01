Kulcsár Edina teljesen kiborult az iskolakezdés miatt: „Pár év és már a kezemet is ciki lesz fogni!”

A nyári hónapokat jellemző állandó felügyelet után sokan azt gondolnák, hogy a szülők pezsgőt bontanak szeptember elsején. Hónapokig tartó logisztika, folyamatos ennivaló gyártás és fókuszált figyelem után eljön a pont, amikor mindenki békére vágyik. Aztán amikor elérkezik a hivatalos iskolakezdés, kifelé menet ráfordul a kulcs az ajtóra, és a lakásban hirtelen megszűnik a zsivaj, a vágyott megkönnyebbülést ritkán követi felhőtlen öröm. A gőzölgő kávé felett ücsörögve a sztáranyukák is pont ugyanabba a lélektani csapdába esnek, a békesség első tíz percében már hiányozni kezd az a pörgés, amitől alig két napja még a falra másztak.

Nyári Dia megható sorokkal köszöntötte az iskolakezdést (Fotó: Bors Online)

Nyári Dia még nehezen kezeli az iskolakezdést körüllengő változást

Nyári Dia tűpontosan ragadta meg ezt a fura belső ellentmondást, amikor a konyhaasztal mellől posztolt:

Egy hónapja várom, hogy becsengessenek… most meg ülök csendben a konyhában, kávézom, Emmus alszik… és hiányzik a kiskamasz, aki egész nap arcon pörög, be nem áll a szája és már a reggelinél azt kérdezi, ’mi lesz ma az ebéd, mit csinálunk?’ Ki érti ezt… hol van a jóleső nyugalom?

– tette fel a kérdést a színésznő. Az idő száguldása Kulcsár Edinát is elgondolkodtatta, aki kisfiát nézve szembesült az elmúlással: „Istenem... mikor lett ekkora? Pár év és már a kezemet is ciki lesz fogni” – fogalmazta meg az elengedéssel járó szorongást.

Tóth Gabi kislánya is iskolás lett

Tóth Gabi életében is fordulatot hozott az ősz, hiszen kislánya, Hannaróza most ül be először az iskolapadba. Az énekesnő egy közös fotóval és egy lényegretörő üzenettel indította útnak a kisiskolást: „Mindig melletted” – jelzésként, hogy ott lesz a háttérben.

Szigligeti Ivett otthonában a kisebbek léptek is szintet léptek, náluk az óvodai és az iskolai rajtvonalhoz is fel kellett sorakozni: „Viszlát bölcsi! Holnaptól hivatalosan is ovis a kis gézengúz” – búcsúzott a bölcsis évektől Ivett, majd hozzátette: „minden készen áll holnapra a suli és ovi kezdésre.” Míg Miló kisfia ma kezdi meg az ovit, Nara kislánya beül az iskolapadba.