Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel szerint még egyetlen eurócentet sem utaltak a Magyar Péter által „hazahozott ”uniós pénzekből

iskolakezdés

Kulcsár Edina teljesen kiborult az iskolakezdés miatt: „Pár év és már a kezemet is ciki lesz fogni!”

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A nyári pörgés után hirtelen nyomasztó némaság telepedett Nyári Dia és a hazai hírességek házába. A szeptemberi iskolakezdés ugyanis a vágyott nyugalom helyett meglepő hiányérzetet hozott a sztármamik életébe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
iskolakezdésNyári DianaTóth GabiKulcsár EdinaSzigligeti Ivett

A nyári hónapokat jellemző állandó felügyelet után sokan azt gondolnák, hogy a szülők pezsgőt bontanak szeptember elsején. Hónapokig tartó logisztika, folyamatos ennivaló gyártás és fókuszált figyelem után eljön a pont, amikor mindenki békére vágyik. Aztán amikor elérkezik a hivatalos iskolakezdés, kifelé menet ráfordul a kulcs az ajtóra, és a lakásban hirtelen megszűnik a zsivaj, a vágyott megkönnyebbülést ritkán követi felhőtlen öröm. A gőzölgő kávé felett ücsörögve a sztáranyukák is pont ugyanabba a lélektani csapdába esnek, a békesség első tíz percében már hiányozni kezd az a pörgés, amitől alig két napja még a falra másztak.

Nyári Dia is posztolt az iskolakezdésről.
Nyári Dia megható sorokkal köszöntötte az iskolakezdést (Fotó: Bors Online)

Nyári Dia még nehezen kezeli az iskolakezdést körüllengő változást

Nyári Dia tűpontosan ragadta meg ezt a fura belső ellentmondást, amikor a konyhaasztal mellől posztolt: 

Egy hónapja várom, hogy becsengessenek… most meg ülök csendben a konyhában, kávézom, Emmus alszik… és hiányzik a kiskamasz, aki egész nap arcon pörög, be nem áll a szája és már a reggelinél azt kérdezi, ’mi lesz ma az ebéd, mit csinálunk?’ Ki érti ezt… hol van a jóleső nyugalom?

 – tette fel a kérdést a színésznő. Az idő száguldása Kulcsár Edinát is elgondolkodtatta, aki kisfiát nézve szembesült az elmúlással: „Istenem... mikor lett ekkora? Pár év és már a kezemet is ciki lesz fogni” – fogalmazta meg az elengedéssel járó szorongást.

Tóth Gabi kislánya is iskolás lett

Tóth Gabi életében is fordulatot hozott az ősz, hiszen kislánya, Hannaróza most ül be először az iskolapadba. Az énekesnő egy közös fotóval és egy lényegretörő üzenettel indította útnak a kisiskolást: „Mindig melletted” – jelzésként, hogy ott lesz a háttérben. 

Szigligeti Ivett otthonában a kisebbek léptek is szintet léptek, náluk az óvodai és az iskolai rajtvonalhoz is fel kellett sorakozni: „Viszlát bölcsi! Holnaptól hivatalosan is ovis a kis gézengúz” – búcsúzott a bölcsis évektől Ivett, majd hozzátette: „minden készen áll holnapra a suli és ovi kezdésre.” Míg Miló kisfia ma kezdi meg az ovit, Nara kislánya beül az iskolapadba.

Szigligeti Ivett gyerekei számára is véget ért a vakáció.
Szigligeti Ivett gyerekei is készülnek a nagy napra (Fotó: Markovics Gábor)
Elkezdődött a 2026-os tanév Magyarországon – erre érdemes figyelniük a diákoknak és a szülőknek
Már a tanév első napján komoly késések vannak a MÁV-nál, van ahol több mint egy órát késik a vonat
Az iskolakezdés mellett a felújítások is nagy dugókat okozhatnak Budapesten

Az üres gyerekszobánál nincs szomorúbb látvány

A szeptemberi reggelek sajátja ez az ellentmondás. Hiába tervezgetjük három hónapon át a zavartalan pihenést, a kihalt gyerekszobák látványa azonnal felülírja a terveket. A sztárok posztjai mögött felsejlő tanulság egyszerű, a meleg kávé jó dolog, de az otthon melegségét mégis a be nem álló szájú gyerekek adják, akikért délután a leghamarabb szaladunk vissza a suliba, hogy újra együtt legyünk velük...

Kulcsár Edina elérzékenyült.
Kulcsár Edina kiélvezi, amíg foghatja kislánya kezét nyilvánosan (Fotó: Instagram)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!