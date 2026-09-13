Kórházba kellett szállítani: balesetet szenvedett Istenes Bence

Nem alakult éppen zökkenőmentesen a Celeb vagyok, ments ki innen! forgatása Istenes Bence számára, aki kisebb balesetet szenvedett el. A műsorvezető egy riasztó kép társaságában számolt be a történtekről a közösségi oldalán, mialatt igyekezett megnyugtatni a rajongóit, hogy jól van, és reméli, sikerül visszaérnie az első élő adásra.

Kórházba került Istenes Bence / Fotó: Markovics Gábor

Kórházba került Istenes Bence

Történt egy kis baleset a forgatáson...

- írta a 24 óráig elérhető Instagram-történetében Bence, egy fotó kíséretében, amelyen látni, hogy a homlokán sérült meg.

A műsorvezető ezután sietett megnyugtatni a rajongókat, hogy jól van, és ne aggódjanak érte.

Most visznek kórházba a fővárosba, össze kell varrni a fejem... Remélem, visszaérek a vasárnapi első élő adásra

- tette hozzá Bence.

Ma este startol el ugyanis a Celeb vagyok, ments ki! innen új évada, amelyben válogatott honi hírességek küzdenek meg a kolumbiai őserdőben. Az idei évadot Istenes Bence és Puskás-Dallos Peti vezeti, mellettük pedig Árpa Attila és Sipos Orsi is szerepet kap műsorvezetőként. A játékosok sorában szerepel Dulin Metta is, aki korábban lapunknak elárulta, mitől tart a legjobban a műsor forgatásai alatt.

Furcsa lesz, amit most mondok, de én az elázástól tartok a legjobban. Tudom, hogy kell majd undi dolgokat enni, de azt gondolom, hogy azt a viszolygásomat agyból le fogom gyűrni. De azt, hogy mindenem ázik és mindenem vizes, rettentően nehezen fogom viselni. A napokban éppen esett itt Tihanyban és én direkt kiálltam a kertbe, hogy megpróbáljam legyűrni a csapadékiszonyomat, de nem sikerült. Négy és fél perc után elöntött a feszültség és képtelen voltam tovább ázni. Fizikailag vagyok rosszul attól, hogy potyog rám az a hideg, nedves borzalom. Az eső teljesen levesz az életről és nagyon nem akarom, hogy ebben fogyjak el lelkileg. Pedig éppen az esős évszakban kezdődik a műsor, szóval jó eséllyel minden nap esni fog valamennyit”

- ecsetelte a Kőgazdag fiatal, aki egyébként kora gyermekkorától sportol, így megvan benne az az elszántság, ami önmaga és a dzsungel legyőzéséhez kell.