Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Pétert megint megdobálták

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Alig két hete indult az RTL műsora, máris újabb váratlan változás történt: Istenes Bence szombaton vezeti utoljára az adást, majd hazatér családjához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
celeb vagyok, ments ki innen!istenes bencereality

Alig két hete indult az RTL műsora, máris újabb változás borzolja a kedélyeket: Istenes Bence szombaton vezeti utoljára a Celeb vagyok, ments ki innen! című realityt, majd hazatér Magyarországra. A műsorvezető döntésének hátterében ezúttal is a családja áll – tudta meg a Blikk

Istenes Bence
Istenes Bence eleve csak két hetet vállalt, most pedig elárulta, miért döntött úgy, hogy hazamegy.
Fotó: Szabolcs László / MW

Újabb műsorvezető távozik

A Celeb vagyok, ments ki innen! idei évadában Puskás Peti, Istenes Bence, Árpa Attila és Sipos Orsi alkotta a műsorvezetői csapatot. Árpa Attila azonban egy időre a tábor lakójaként folytatta, majd kedden este távozott a realityből, így Kabát Peti érkezett a helyére – írta a Story.

Nem sokkal később Puskás Peti jelentette be, hogy Istenes Bence szombaton vezeti utoljára az adást. 

A műsorvezető elmondta, eleve csak kéthetes kinttartózkodást vállalt, így most hazautazik.

A családja miatt döntött így

Istenes Bence korábban a Survivor forgatása miatt több mint 50 napot töltött távol Csobot Adéltól és fiaitól. Elmondása szerint ez az időszak rendkívül megterhelő volt a család számára, ezért nem szeretett volna ismét hosszabb időre elszakadni tőlük.

Én bízom bennetek, a stáb bízik bennetek, úgyhogy sok sikert

 – búcsúzott kollégáitól.

A reality utolsó adása október 5-én kerül képernyőre, így a stábnak még több mint egy hetet kell nélküle folytatnia a műsort. A Blikk emlékeztet, hogy Istenes számára nem ez az első alkalom, hogy a családot helyezi a televíziós munka elé: 2019-ben is szünetet kért az RTL-től a hosszabb távollétek miatt. Azóta fiai, Nátán és Ádin is nagyobbak lettek, a műsorvezető azonban továbbra sem szeretne huzamosabb időre elszakadni a szeretteitől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!