Alig két hete indult az RTL műsora, máris újabb változás borzolja a kedélyeket: Istenes Bence szombaton vezeti utoljára a Celeb vagyok, ments ki innen! című realityt, majd hazatér Magyarországra. A műsorvezető döntésének hátterében ezúttal is a családja áll – tudta meg a Blikk.

Istenes Bence eleve csak két hetet vállalt, most pedig elárulta, miért döntött úgy, hogy hazamegy.

Fotó: Szabolcs László / MW

Újabb műsorvezető távozik

A Celeb vagyok, ments ki innen! idei évadában Puskás Peti, Istenes Bence, Árpa Attila és Sipos Orsi alkotta a műsorvezetői csapatot. Árpa Attila azonban egy időre a tábor lakójaként folytatta, majd kedden este távozott a realityből, így Kabát Peti érkezett a helyére – írta a Story.

Nem sokkal később Puskás Peti jelentette be, hogy Istenes Bence szombaton vezeti utoljára az adást.

A műsorvezető elmondta, eleve csak kéthetes kinttartózkodást vállalt, így most hazautazik.

A családja miatt döntött így

Istenes Bence korábban a Survivor forgatása miatt több mint 50 napot töltött távol Csobot Adéltól és fiaitól. Elmondása szerint ez az időszak rendkívül megterhelő volt a család számára, ezért nem szeretett volna ismét hosszabb időre elszakadni tőlük.

Én bízom bennetek, a stáb bízik bennetek, úgyhogy sok sikert

– búcsúzott kollégáitól.

A reality utolsó adása október 5-én kerül képernyőre, így a stábnak még több mint egy hetet kell nélküle folytatnia a műsort. A Blikk emlékeztet, hogy Istenes számára nem ez az első alkalom, hogy a családot helyezi a televíziós munka elé: 2019-ben is szünetet kért az RTL-től a hosszabb távollétek miatt. Azóta fiai, Nátán és Ádin is nagyobbak lettek, a műsorvezető azonban továbbra sem szeretne huzamosabb időre elszakadni a szeretteitől.