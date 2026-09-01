Nemrég még az OnlyFans-oldalával került címlapokra, most egy hotelben balhézott a színésznő

A TMZ szerint csütörtökön a Signia by Hilton San Jose szállodában történt az incidens. Jaime Pressly állítólag hangosan telefonált, káromkodott és alkoholt fogyasztott, miközben a vendégek közül többen is kifogásolták a viselkedését.

Jaime Pressly viselkedésére több vendég is panaszkodott. A beszámolók szerint ivott, káromkodott, majd a biztonsági őrök távozásra szólították fel Fotó: CHRISTOPHER POLK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Botrányt okozott egy hotelben Jaime Pressly

Szemtanúk szerint a színésznő úgy tűnt, mintha valamilyen szer hatása alatt állna, ezt azonban nem erősítették meg. A biztonsági őrök többször is odamentek hozzá, Pressly azonban eleinte nem foglalkozott velük, és tovább folytatta mintegy félórás telefonbeszélgetését.

A beszámoló szerint a színésznő később odament egy esküvő egyik résztvevőjéhez, megérintette a karját, majd a biztonsági őrökre panaszkodott neki. Ezután újabb telefonhívást kapott, majd az egyik őr közölte vele, hogy távoznia kell. Pressly előbb kiment rágyújtani, később azonban visszatért a hotelbe, és ismét a bárhoz ment egy italért.

A helyzet végül odáig fajult, hogy a biztonsági őrök kikísérték a szállodából. Jaime Pressly néhány hónappal korábban azzal került a hírekbe, hogy saját OnlyFans-oldalt indított. A Nevem Earl sztárja akkor exkluzív fotókat és személyesebb tartalmakat ígért rajongóinak.