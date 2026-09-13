Mérgezés történt a népszerű műsorban, kórházba került Jáksó László vendége

A Beköltözve Hajdú Péterhez évadnyitó adásának vendége volt Jáksó László. A tévés ekkor többek közt a Heti Hetesben töltött éveit elevenítette fel, valamint elmesélt egy kifejezetten sokkoló esetet is: ez még a Vacsoracsata című műsorban való szereplése során történt, amelyben hírességek mérték össze a főzőtudományukat, vendéglátás formájában, és ami Jáksó esetében katasztrófába torkollott.

Kórházba került Jáksó László egyik vendége / Fotó: Youtube

Kórházba került Jáksó László egyik vendége

A forgatás reggelén felvették, ahogy Jáksó megvásárolja a pörköltnek való húst és a rákot a salátához, a hozzávalók azonban ezt követően az augusztusi kánikulában órákon át a kellékes autójának csomagtartójában álltak, mivel a stábnak nem volt forgatási helyszíne: Jáksó László ugyanis előre megmondta, a saját otthonába nem engedi be a kamerákat. Végül, miután eljutottak az egyik szerkesztő lakására, jelezte a műsorvezető, hogy az alapanyagok órákra a tűző napon álló kocsiban maradtak.

Emlékszem, a szerkesztőlány beleszagolt, és közölte, hogy szerinte ennek semmi baja

- mondta el Jáksó László, aki azonban ragaszkodott ahhoz, hogy friss alapanyagokat szerezzenek be, amit a stáb meg is hozott, a rákot azonban elfelejtették kicserélni.

Jáksó emiatt a romlottból készítette el a salátát, amiből egy vendég kivételével mindannyian fogyasztottak - szemlézte a Promotions.

A vendéglátás ezután teljes katasztrófába torkollott.

Hát én még olyan rosszul soha nem voltam, de a többiek sem. Azt hiszem, Sári Évinek kórházba kellett mennie, mert annyit hányt, hogy a vizet pótolni kellett. Egy napot kihagytunk, addig elhányogattunk otthon, majd a következő napon a zöld különféle árnyalataiban megjelentünk egy főzős-evős műsorban

- tette hozzá a tévés.

Jáksó László ráadásul - állítása szerint -, utóbb megtudta, a stáb igyekezett őrá hárítani a felelősséget, azt terjesztve a szakmában, hogy Jáksó László okozta a tömeges ételmérgezést, mert „nem mosott kezet” a főzés előtt - annak ellenére, hogy a szerkesztő négyszemközt elismerte a hibáját.

Jáksó László az adásban egyébként abszolút pozitívumként említette, hogy például Gálvölgyi János gyakorlatilag folyton gúnyolta őt a Heti Hetesben.

Vigyorogtam… Mert néha ugyan nagyon szemét beszólások voltak, de nagyon okosak és nagyon jók is. Mindig arra gondoltam, hogy én otthon, hogy néztem a Gálvölgyit a tévében pici gyerekkoromban. Közben pedig itt ülök most vele és engem b.szogat. Nem tudtam mást gondolni erről, mint hogy ez k.rva jó!”

– mondta el a tévés.