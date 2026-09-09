Jakupcsek Gabriella megrázó vallomása: elveszítette a kisbabáját

Jakupcsek Gabriella 45 éves volt, amikor férjével, Kliegl Ádámmal úgy döntöttek, hogy közös gyermeket szeretnének. A műsorvezetőnek ekkor már két fia volt előző házasságából, férjének azonban még nem volt gyermeke. Az orvosok ugyanakkor arra figyelmeztették őket, hogy a gyermekvállalással már nem érdemes sokáig várniuk.

Jakupcsek Gabriella éveken át küzdött harmadik gyermekéért

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Az első beültetés sikerrel járt, Gabriella teherbe esett, ám a boldogság nem tartott sokáig: a terhesség vetéléssel végződött, a baba elvesztése pedig komoly lelki és fizikai megpróbáltatást jelentett számára.

Én a harmadik gyerekért nagyon megküzdöttem, és az utolsó pillanatokban voltam. Nekem azért kimondták, hogy vagy most, vagy soha. És tulajdonképpen elsőre megfogant az Emma, és el is vesztettem. Tehát rögtön az első beültetésnél el is vesztettem a babát. Az őrületes csapás volt ennyi idősen

– mesélte.

Jakupcsek Gabriella nem adta fel

A történtek ellenére nem mondott le arról, hogy közös gyermekük szülessen. Tudta, hogy 45 évesen már jóval kisebb az esélye a sikeres gyermekvállalásnak, ennek ellenére folytatták a kezeléseket. Közben a munkáját sem tudta félretenni, így a televíziós felvételek és a kezelések egyaránt megterhelték – írja a Blikk.

A műsorvezető később arról is beszélt, hogy a harmadik gyermekért folytatott küzdelem hosszú éveken át tartott.

A fizikai megterhelés mellett lelkileg is nehéz időszakot élt át, hiszen már megtapasztalta, milyen érzés elveszíteni a várva várt babát.

Végül sikerült teherbe esnie, és megszületett Emma, aki azóta felnőtt, ma már 18 éves.

A műsorvezető szerint férje, Kliegl Ádám sokkal lazábban állt a gyermekneveléshez, ami rá is jó hatással volt. Gabriella a korábbi tapasztalatait is kamatoztatni tudta, miközben a közös gyermekük érkezésével ismét átélhette a kisgyermekes időszakot.